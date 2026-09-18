Денег нет даже на армию: куда делся бюджет Украины и чем закрывать дыру

В украинском бюджете заканчивается пространство для маневра: 39 млрд грн расходов отложили на конец года, капитальное строительство начали останавливать, а Минфин уже предупреждает, что приоритет останется только за армией. Фокус разбирался, насколько критична ситуация, где государству искать деньги уже сейчас и что придется урезать первым — стройки, культуру, местные проекты или другие расходы.

Депутаты, чиновники и предприниматели бьют в набат — в бюджете страны не хватает денег даже на армию, не говоря уже о других отраслях. Глава бюджетного комитета Рады Роксолана Пидласа заявила, что расходы на 39 млрд грн, запланированные на сентябрь–ноябрь, отложили на декабрь из-за нехватки средств. Речь идет, в частности, о финансировании подготовки энергетики к зиме, строительства и реконструкции больниц, укрытий в школах и медучреждениях, социального жилья и других объектов. При этом Пидласа выразила опасение, что перенос финансирования на декабрь фактически может означать, что часть этих программ в этом году так и не получит денег.

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В начале сентября правительство экстренно перераспределило 33,6 млрд грн на выплаты военным и их семьям, из них 25,9 млрд грн — на сентябрьское денежное обеспечение ВСУ. При этом изначально бюджет-2026 предусматривал на оплату труда в секторе обороны и безопасности почти 1,273 трлн грн.

Кроме этого, Украина уже сообщила партнерам о неожиданном дефиците оборонного финансирования примерно на 27 млрд дол. до конца 2026 года, что вызвало вопросы у европейцев о причинах такого разрыва. Reuters также пишет, что за первые 8 месяцев доходы бюджета оказались примерно на 1,35 млрд дол. ниже плана, тогда как стоимость войны выросла примерно до 190 млн дол. в сутки.

Накануне министр финансов заявил, что в первую очередь планируется финансировать сектор безопасности и обороны. А уже затем — все остальные расходы. Это коснется не только государственного бюджета, но и всех видов бюджетов, в частности местных.

"Любые программы поддержки, капитального строительства и прочее фактически будут приостановлены до тех пор, пока у нас не появится достаточная ликвидность для финансирования этих расходов", — подчеркнул Сергей Марченко.

Чиновник выразил надежду, что до задержек зарплат не дойдет, потому что это будет финансовая катастрофа. Но такая вероятность есть.

А тем временем глава компании Autostrada сообщил, что они остановили работу из-за отсутствия финансирования, при этом без какого-либо предупреждения.

"Заработные платы целых отраслей экономики, проценты по кредитам, расчеты с поставщиками — это точно головная боль не депутатов и не Министерства финансов; у них свой бизнес-план, а нас просто ставят перед фактом к сведению. В этой связи Autostrada вынуждена остановить работы по всем объектам", — написал предприниматель.

Как заявила с трибуны ВР нардеп София Федина, дыра в украинском бюджете скоро превысит размер самого бюджета. У государства нет денег на выживание, а депутаты увеличивают зарплаты чиновникам и силовому аппарату.

"У нас 29 миллиардов евро дыры в государственном бюджете до конца года. В бюджете на следующий год дефицит скоро будет больше, чем вообще весь бюджет как таковой. У нас на все внезапно находятся время и деньги, кроме выполнения наших обязательств перед международными партнерами и кроме реального обеспечения украинской армии. У нас в новом бюджете снова увеличивается финансирование ГБР, Генпрокуратуры, офиса Президента — и ни на копейку не увеличивается финансирование зарплат наших военнослужащих", — возмущалась Федина.

При этом, как отметила нардеп, Рада снова уходит на каникулы, на три недели, даже не приняв часть важных законопроектов, от которых зависят дальнейшие выплаты партнеров.

"Государство сегодня на грани, наполнение бюджета под вопросом, а мы занимаемся ура-стипендиями. Но сегодня приоритет — наше выживание", — подчеркнула Федина.

И в пятницу "Час вопросов к правительству" в Верховной Раде отменили, потому что часть Кабмина поехала в Буковель на Карпатский саммит.

Давно пора расставлять приоритеты в бюджетных тратах

Как считает экономист Олег Устенко, для стабилизации ситуации необходимо немедленно пересмотреть всю расходную часть государственного бюджета. По его словам, проблемы, с которыми Украина столкнулась в этом году, сохранятся и в следующем, поэтому откладывать пересмотр расходов нельзя.

"Необходимо немедленно сделать ревизию всех наших государственных затрат. Все, что можно убрать вообще из бюджета, должно быть немедленно убрано. Просто убрано. Все, что можно урезать, уменьшить, должно быть немедленно уменьшено. Все, что можно перенести на периоды времени, на потом, должно быть перенесено на потом, на конец войны, на то, когда будет мирное время, на поствоенную, так скажем, жизнь. А то, что можно просто переносить из года в год, если война будет дальше продолжаться. То есть основная задача в том, что необходимо немедленно сделать ревизию всех затрат государственного бюджета", — рассказывает Фокусу эксперт.

Без такой ревизии, по словам Устенко, государству будет крайне сложно удержать финансовую устойчивость. Он считает, что под особый контроль необходимо взять любые новые инициативы, предполагающие дополнительные расходы, особенно в условиях войны, дефицита средств и резкого роста стоимости обороны.

"Поэтому фактически мы должны сделать переориентацию. Вся расходная часть бюджета должна быть ориентирована на сектор безопасности и обороны. Вот это единственное, что должно иметь приоритет. Все остальное, получается, по вторичному принципу. Потому что денег нет, и более того, я считаю, что мы входим в зону высокого риска, и их не будет. Я считаю, что пик политического цикла в Европе будет отражаться на нашем финансировании", — отметил эксперт.

По мнению Устенко, сокращать в первую очередь следует крупные и неэффективные расходы, а также статьи, которые вызывают вопросы с точки зрения их целесообразности во время войны. В частности, он предлагает пересмотреть финансирование информационной политики, культуры, издательских программ и части образовательных расходов.

Экономист также считает, что государственный заказ в сфере образования должен быть сосредоточен прежде всего на специальностях, в которых страна действительно нуждается, прежде всего технических. По его словам, возможности для экономии существуют практически во всех сферах, а новые капитальные расходы в нынешней ситуации следует максимально ограничить как в этом, так и в следующем году.

Устенко также ставит под сомнение необходимость финансирования в условиях войны программ, связанных, например, с освоением космоса и другими неприоритетными направлениями. При этом, подчеркивает он, ревизия необходима даже внутри сектора безопасности и обороны — расходы там также должны быть максимально эффективными.

Еще одним источником экономии эксперт называет сокращение трансфертов из государственного бюджета местным бюджетам. Речь, по его словам, идет прежде всего о проектах, которые можно отложить без критических последствий: затянувшемся строительстве инфраструктурных объектов, благоустройстве, озеленении, перекладывании тротуарной плитки и других подобных расходах.

"Это тоже, на мой взгляд, неэффективные затраты. Хороший пример был Покровск. Ремонтировали дороги, прокладывали трубы, засаживали клумбы, а через две недели русские взяли и все это снесли. Зачем тратили деньги? Вместо того чтобы их использовать на сектор безопасности и обороны. Вот поэтому важно иметь приоритеты на сектор безопасности и обороны", — считает Устенко.

Примут закон о налоге на посылки — появятся деньги

Экономический эксперт Андрей Новак отмечает, что разговоры о скорой нехватке денег в бюджете возникают регулярно — примерно раз в полгода. По его словам, заявления в духе "денег нет, скоро нечем будет платить зарплаты и пенсии" отчасти используются как сигнал международным партнерам о необходимости дополнительной поддержки. Однако, считает эксперт, одновременно возникает вопрос к самой украинской власти: почему ситуацию каждый раз доводят до критической точки.

Новак обращает внимание прежде всего на задержки с принятием законов и выполнением обязательств, которых от Украины ожидают международные партнеры и от которых зависит дальнейшее финансирование.

"Напомню, что преступление — это не только преступные действия, это еще и преступная бездеятельность. Почему вы своей бездеятельностью доводите ситуацию до критической? Что надо на весь мир кричать, что ай-яй-яй, у Украины уже нет денег. Вот простой ответ на всех этих крикунов и все пропащих. Чтобы появились деньги, точнее не появились, чтобы не нарушались графики их предоставления Украине, которые утверждены на политическом уровне, и сами суммы, и сами графики. Также чтобы эти графики не нарушать и не доводить ситуацию до критической, надо вовремя принимать те законы, которые от нас просят принимать, хотя бы частично. И работать в режиме, который очень любят наши западные партнеры, который называется "демонстрировать прогресс"", — рассказывает Фокусу Новак.

По словам эксперта, Украина должна была последовательно демонстрировать этот прогресс — принимать хотя бы часть необходимых решений, а не блокировать их до момента, когда возникает угроза срыва финансирования. Именно выполнение ранее взятых обязательств, считает он, позволяет сохранять утвержденные объемы и графики международной помощи.

"Нет ни одного случая, когда от нас требуют законов, которые не являются полезными для самой страны. Потому что те законы, которые от нас требуют, их требуют лишь тогда, когда мы сами их не принимаем. Это так, чтобы была понятна последовательность действий и всех наших международных дискуссий и разговоров. Есть обязательства, которые Украина на себя взяла. Которые она взяла на себя, чтобы она их будет постепенно выполнять. Так это постепенно надо демонстрировать. А не блокировать, откладывать уже 2 года несчастный закон о посылках. Который уже 2 года, как можно было давно принять и забыть о нем. А тянуть его и тянуть, дотянуть до ситуации, когда надо говорить, что ой, у нас уже нет денег в казне. А чего вы не голосовали, не принимали, хотя понятно, что рано или поздно его все равно надо принимать. Потому что нигде в Европе те страны, которые нам дают деньги, они не имеют таких льгот", — отмечает экономист.

Новак подчеркивает, что в условиях дефицита государство должно использовать все доступные возможности для наполнения бюджета и не затягивать с решениями, которые все равно придется принимать. Поэтому, по его мнению, каждое очередное заявление о критической нехватке средств должно сопровождаться другим вопросом: что было сделано заранее, чтобы до такой ситуации не доводить — особенно во время войны.

Как сообщил 1 сентября премьер-министр Сергей Корецкий во время выступления в Верховной Раде, правительство вводит жесткий режим экономии бюджетных средств, не закрепленных на нужды обороны. И уже нашли 70 млрд грн экономии, которые в полном объеме будут направлены на нужды армии.