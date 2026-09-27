"Настоящая Аврил умерла": как родинки, песни и одно фото создали легенду о Мелиссе

Аврил Лавин умерла ещё в начале 2000-х, а вместо неё уже более двадцати лет поёт двойница по имени Мелисса. Именно так считают сторонники одной из самых живучих музыкальных теорий заговора, которые годами сравнивают родинки, почерк, черты лица и ищут скрытые подсказки в песнях певицы. В день 42-летия Аврил Фокус разбирался, откуда взялась эта история и почему интернет до сих пор не готов её похоронить.

Сегодня, 27 сентября, Аврил Лавин исполняется 42 года. За более чем два десятилетия на сцене она успела пережить смену музыкальных мод, собственного стиля, несколько громких романов, длительную борьбу с болезнью Лайма и не одно возвращение в чарты. Но есть ещё одна история, которая тянется за певицей почти столько же, сколько длится её карьера. Если верить одной из самых известных музыкальных теорий заговора, настоящей Аврил Лавин уже давно нет.

Согласно этой версии, певица якобы умерла ещё в начале 2000-х, вскоре после оглушительного успеха дебютного альбома Let Go, а её место заняла двойница по имени Мелисса Ванделла. Именно она якобы записывала последующие альбомы, снималась в клипах, выходила на сцену и годами выдавала себя за Аврил.

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Звучит как сюжет из таблоида или форума времён раннего интернета. Собственно, примерно так эта история и зародилась. Но с годами она обросла десятками "доказательств": фанаты сравнивали форму носа и подбородка певицы на старых фотографиях, искали различия в родинках, почерке и голосе, изучали тексты песен в поисках скрытых посланий и даже нашли фотографию, на которой на руке Аврил написано имя Melissa.

Фотография с надписью "Melissa" на руке Аврил Лавин стала одним из главных "доказательств" теории о двойнице Фото: Из открытых источников

Теория оказалась на удивление живучей. Она пережила форумы, Tumblr, Twitter и TikTok, а в 2024 году стала темой отдельного подкаста BBC "Who Replaced Avril Lavigne?" Сама певица за это время успела неоднократно объяснить, что никто её не заменял, и в конце концов просто стала смеяться над этой историей.

Впрочем, гораздо интереснее не то, существовала ли загадочная Мелисса, а то, как вообще зародилась эта история, в которую десятилетиями продолжают верить тысячи людей.

Аврил, которая появилась из ниоткуда

Чтобы понять, почему легенда о "подмене" вообще прижилась, нужно вернуться в 2002 год.

Аврил Лавин тогда было всего 17. На фоне поп-звезд начала нулевых ее образ казался почти демонстративно неправильным: широкие брюки, майки, галстук поверх футболки, тяжелый черный макияж вокруг глаз, скейтборды вместо блестящих сценических костюмов. В июне 2002 года вышел её дебютный альбом Let Go, а синглы Complicated, Sk8er Boi и I'm with You почти мгновенно сделали канадскую девочку-подростка мировой звездой.

Именно этот образ — темноволосая Аврил в галстуке, которая явно не похожа на других поп-звёзд того времени, — для многих фанатов стал "настоящей Аврил". И именно поэтому всё, что произошло дальше, оказалось идеальной почвой для конспирологии.

В 2004 году Лавин выпустила второй альбом "Under My Skin". Музыка стала мрачнее, тексты — более угрюмыми, изменились прическа, макияж и в целом сценический образ. Через несколько лет появилась совсем другая Аврил — блондинка с розовыми прядями, ярким макияжем и хитом "Girlfriend".

Для обычной поп-карьеры такая трансформация не выглядит чем-то необычным. Для сторонников этой теории она стала главным доказательством: человек, которого они помнили в 2002 году, якобы буквально перестал походить на самого себя.

Откуда взялась Мелисса

Самая распространённая версия теории появилась не сразу после выхода альбома "Under My Skin". Её обычно связывают с бразильским блогом Avril Está Morta — "Аврил мертва", который начал работу в 2011 году. В то же время отдельные варианты этой легенды циркулировали в интернете ещё примерно с середины 2000-х.

Сюжет был почти как в кино.

После успеха песни "Let Go", как утверждали авторы теории, Аврил якобы тяжело переживала внезапную славу, постоянное внимание папарацци и личную утрату — смерть дедушки. Чтобы дать ей возможность иногда уходить от камер, её команда якобы наняла похожую на неё девушку по имени Мелисса. Впоследствии, согласно легенде, настоящая Аврил умерла, а звукозаписывающая компания, не желая терять успешный проект, решила скрыть её смерть и поставить Мелиссу на её место.

Дальше интернет-фантазия сделала всё остальное.

Мелисса якобы научилась петь как Аврил, копировать её манеру поведения и давать интервью. А второй альбом Under My Skin сторонники теории начали слушать уже как своеобразное признание: мол, в текстах скрыты намеки на смерть настоящей певицы.

Важная деталь: никаких независимых подтверждений существования какой-то реальной "Мелиссы Ванделлы", которую официально нанимали в качестве двойницы Аврил Лавин, нет. Это имя существует в основном в рамках самой конспирологической истории.

Более того, первоначальный бразильский блог, благодаря которому эта теория получила наибольшее распространение, сам объяснял, что был создан для того, чтобы продемонстрировать, насколько убедительно можно построить теорию заговора, если правильно подобрать "доказательства". Позже этот нюанс почти исчез из пересказов, а выдуманная конструкция начала жить собственной жизнью.

В 2017 году эта история вновь обрела широкую огласку. Один из треддов в Twitter с изложением "доказательств" набрал сотни тысяч репостов, и легенда, которая годами циркулировала на фан-форумах, внезапно приобрела мировую известность.

А самое интересное началось дальше: в интернете начали буквально сантиметр за сантиметром сравнивать двух "Аврил".

Аврил Лавин в 2002, 2006 и 2022 годах: изменения во внешности певицы сторонники теории использовали в качестве "доказательства" подмены Фото: Из открытых источников

Нос, родинки и почерк: как интернет искал "другую" Аврил

Когда эта теория вновь стала вирусной в 2017 году, сторонники версии о "подмене" принялись сравнивать фотографии Лавин до и после 2003 года буквально по мельчайшим деталям. В ход шло всё: форма челюсти, носа, глаз, оттенок кожи, расположение родинок и даже то, как певица улыбается.

Отдельным "доказательством" стало изменение стиля. The Guardian писал, что сторонники теории противопоставляли раннюю Аврил, которая чаще появлялась в брюках и скейтерской одежде, "новой" Аврил, которая начала носить платья и юбки. Разница во внешности и одежде подавалась уже не как обычная смена образа взрослой артистки, а как подтверждение того, что перед камерой стоит другой человек.

К фотографиям вскоре добавился ещё один аргумент — почерк. В ставшем вирусным тред в Twitter 2017 года сравнивали автографы Лавинь разных лет и утверждали, что подпись якобы изменилась настолько, что не может принадлежать одному человеку. Этот тред получил более 250 тысяч ретвитов и стал одним из главных двигателей нового всплеска конспирологии.

Конечно, ни одно из таких сравнений само по себе ничего не доказывало. Лицо человека меняется с возрастом, под влиянием макияжа, прически, веса, освещения и ракурса, а почерк — в зависимости от ситуации и даже от того, насколько быстро человек ставит подпись. Но для интернета, у которого уже был готовый ответ, любое отличие превращалось в очередной кусочек "пазла".

Фотография с надписью "Melissa", которая должна была стать главным доказательством

Самый убедительный аргумент сторонники теории нашли на фотографии самой Лавинь. На её правой руке чёрным маркером было написано одно слово — Melissa.

Для конспирологов всё выглядело почти слишком хорошо: женщина, которую они считали двойницей, якобы сама написала на себе своё "настоящее" имя. Этот кадр начали бесконечно перепечатывать в сборниках доказательств, и со временем он превратился едва ли не в самое известное изображение всей теории.

На самом деле контекст фотографии был гораздо прозаичнее.

Снимок был сделан в 2013 году в рамках благотворительной кампании Avril Lavigne Foundation совместно с Prizeo. Ко дню рождения певицы организаторы собирали 50 тысяч долларов для Mattel Children's Hospital UCLA, а Лавин фотографировалась с именами людей, которые поддерживали сбор средств. На других снимках той же серии можно увидеть надписи "Thank you Craig" и "Avril Bandaids Italia". "Melissa" была одним из таких имен. Sydney Yaeko отследила фото этой кампании и привела другие снимки из той же серии.

Более того, в 2013 году Twitter-аккаунт фан-сайта Avril-L.org, владелицу которого тоже звали Мелисса, поблагодарил Лавин и Prizeo именно за эту фотографию и за успешный сбор средств на благотворительность.

То есть кадр, который годами представлялся как едва ли не прямое "признание Мелиссы", на самом деле имел вполне прозаическое объяснение. Но именно такие детали и делают конспирологию жизнеспособной: фотография продолжает циркулировать в сети гораздо быстрее, чем объяснение того, откуда она взялась.

"Slipped Away": оставила ли Мелисса подсказку в песне

Еще больше простора для теории дала сама музыка Лавинь.

Сторонники версии о подмене начали перечитывать тексты второго альбома Under My Skin так, будто это не просто песни, а зашифрованные свидетельства о смерти "настоящей Аврил". Особое внимание привлекла композиция Slipped Away — грустная песня о потере близкого человека.

Именно её сторонники называли эту теорию одной из главных "подсказок": мол, слова о человеке, который ушёл и после чего всё стало по-другому, на самом деле описывали смерть Аврил, а Мелисса таким образом оставила фанатам скрытое сообщение.

На самом деле для появления этой песни не потребовалась никакая тайная замена. Песню "Slipped Away" связывали со смертью дедушки Лавинь — реальной личной утратой, которую она пережила в начале своей карьеры. Но для уже сформировавшейся теории даже настоящая биографическая трагедия стала материалом, который можно было переписать под нужный сюжет.

И чем больше таких "совпадений" находили фанаты, тем меньшее значение имело их реальное объяснение. Теория уже работала по своей собственной логике: если Аврил сменила причёску — это Мелисса. Если изменился почерк — тоже Мелисса. Если в песне речь идёт о смерти — это намек. А если на руке написано имя Melissa — значит, дело почти раскрыто.

Чем сейчас занимается Аврил Лавин

В 2026 году Аврил Лавин никуда не исчезла из музыкального мира, хотя в этом году у неё нет крупного турне. Её последний крупный гастрольный цикл — Greatest Hits Tour — проходил в 2024–2025 годах и был построен вокруг главных хитов всей карьеры.

Впрочем, она продолжает выпускать новые песни. В апреле 2026 года Лавин записала собственную версию хита Аланис Морриссетт "Ironic" для саундтрека к романтической комедии "Mile End Kicks".

Поэтому сегодня Лавин уже не пытается быть той самой 17-летней девушкой с галстуком и скейтбордом. Она скорее работает со своим наследием — возвращается к музыке нулевых, записывает новые коллаборации и время от времени вновь достает песни, с которых всё начиналось.

И вот история о Мелиссе приобретает почти комический финал. Пока интернет уже более двадцати лет пытается доказать, что "старая Аврил" куда-то исчезла, сама Аврил продолжает петь Complicated, Sk8er Boi и I'm With You перед людьми, которые когда-то слушали эти песни в подростковом возрасте — а теперь пришли на её концерты уже взрослыми.

Напомним, ранее Фокус рассказывал о другом феномене массовой культуры, вокруг которого на протяжении многих лет ростут теории и мифы, — "пророчествах" мультсериала "Симпсоны". От президентства Дональда Трампа до покупки Fox компанией Disney: часть таких "предсказаний" действительно поражает, хотя часто речь идет не о мистике, а о сатире на тенденции, которые уже существовали. Как "Симпсоны" предсказывали будущее.