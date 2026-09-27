"Справжня Авріл померла": як родимки, пісні й одне фото створили легенду про Меліссу

Авріл Лавінь померла ще на початку 2000-х, а замість неї вже понад двадцять років співає двійниця на ім'я Мелісса. Саме так вважають прихильники однієї з найживучіших музичних теорій змови, які роками порівнюють родимки, почерк, риси обличчя та шукають приховані підказки в піснях співачки. У день 42-річчя Авріл Фокус розбирався, звідки взялася ця історія і чому інтернет досі не готовий її поховати.

Сьогодні, 27 вересня Авріл Лавінь виповнюється 42 роки. За понад два десятиліття на сцені вона встигла пережити зміну музичних мод, власного стилю, кілька гучних романів, тривалу боротьбу з хворобою Лайма і не одне повернення у чарти. Але є ще одна історія, яка тягнеться за співачкою майже стільки ж, скільки її кар'єра. Якщо вірити одній із найвідоміших музичних теорій змови, справжньої Авріл Лавінь уже давно немає.

За цією версією, співачка нібито померла ще на початку 2000-х, невдовзі після шаленого успіху дебютного альбому Let Go, а її місце зайняла двійниця на ім'я Мелісса Ванделла. Саме вона начебто записувала наступні альбоми, знімалася у кліпах, виходила на сцену та роками видавала себе за Авріл.

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Звучить як сюжет із таблоїда або форуму часів раннього інтернету. Власне, приблизно так ця історія і народилася. Але з роками вона обросла десятками "доказів": фанати порівнювали форму носа й підборіддя співачки на старих фотографіях, шукали відмінності в родимках, почерку й голосі, розбирали тексти пісень на приховані послання і навіть знайшли фотографію, на якій на руці Авріл написано ім'я Melissa.

Фото з написом Melissa на руці Авріл Лавінь стало одним із головних "доказів" теорії про двійницю Фото: З відкритих джерел

Теорія виявилася напрочуд живучою. Вона пережила форуми, Tumblr, Twitter і TikTok, а у 2024 році стала темою окремого подкасту BBC Who Replaced Avril Lavigne? Сама співачка за цей час встигла неодноразово пояснити, що ніхто її не замінював, і зрештою почала просто сміятися з цієї історії.

Втім, значно цікавіше не те, чи існувала загадкова Мелісса. А те, як взагалі народилася історія, в яку десятиліттями продовжують вірити тисячі людей.

Авріл, яка з'явилася нізвідки

Щоб зрозуміти, чому легенда про "підміну" взагалі прижилася, треба повернутися у 2002 рік.

Авріл Лавінь тоді було лише 17. На тлі попзірок початку нульових її образ здавався майже демонстративно неправильним: широкі штани, майки, краватка поверх футболки, важкий чорний макіяж навколо очей, скейтборди замість блискучих сценічних костюмів. У червні 2002 року вийшов її дебютний альбом Let Go, а сингли Complicated, Sk8er Boi та I'm with You майже миттєво зробили канадську підлітку світовою зіркою.

Саме цей образ — темноволоса Авріл у краватці, яка демонстративно не схожа на інших попзірок того часу, — для багатьох фанатів став "справжньою Авріл". І саме тому все, що відбулося далі, виявилося ідеальним ґрунтом для конспірології.

У 2004 році Лавінь випустила другий альбом Under My Skin. Музика стала темнішою, тексти — похмурішими, змінилася зачіска, макіяж і загалом сценічний образ. Через кілька років з'явилася зовсім інша Авріл — блондинка з рожевими пасмами, яскравим макіяжем і хітом Girlfriend.

Для нормальної попкар'єри така трансформація не виглядає чимось надзвичайним. Для прихильників теорії вона стала головним доказом: людина, яку вони пам'ятали у 2002-му, нібито буквально перестала бути схожою сама на себе.

Звідки взялася Мелісса

Найпоширеніша версія теорії з'явилася не одразу після виходу Under My Skin. Її зазвичай пов'язують із бразильським блогом Avril Está Morta — "Авріл мертва", який запрацював у 2011 році. Водночас окремі варіанти цієї легенди циркулювали в інтернеті ще приблизно з середини 2000-х.

Сюжет був майже кінематографічним.

Після успіху Let Go, стверджували автори теорії, Авріл нібито важко переживала раптову славу, постійну увагу папараці та особисту втрату — смерть дідуся. Щоб дати їй можливість іноді уникати камер, її команда начебто найняла схожу на неї дівчину на ім'я Мелісса. Згодом, за легендою, справжня Авріл померла, а звукозаписна компанія, не бажаючи втрачати успішний проєкт, вирішила приховати її смерть і поставити Меліссу на її місце.

Далі фантазія інтернету зробила все інше.

Мелісса нібито навчилася співати як Авріл, копіювати її манеру поведінки й давати інтерв'ю. А другий альбом Under My Skin прихильники теорії почали слухати вже як своєрідне зізнання: мовляв, у текстах приховано натяки на смерть справжньої співачки.

Важлива деталь: жодних незалежних підтверджень існування якоїсь реальної "Мелісси Ванделли", яку офіційно наймали як двійницю Авріл Лавінь, немає. Ім'я живе переважно всередині самої конспірологічної історії.

Більше того, первісний бразильський блог, із якого теорія отримала найбільше поширення, сам пояснював, що був створений як демонстрація того, наскільки переконливо можна побудувати теорію змови, якщо правильно підібрати "докази". Пізніше цей нюанс майже зник із переказів, а вигадана конструкція почала жити окремим життям.

У 2017 році історія вибухнула вдруге. Один із Twitter-тредів з переказом "доказів" отримав сотні тисяч поширень, і легенда, яка роками жила на фанатських форумах, раптом стала глобальною.

А головне почалося далі: інтернет взявся буквально по сантиметрах порівнювати двох "Авріл".

Авріл Лавінь у 2002, 2006 та 2022 роках: зміни зовнішності співачки прихильники теорії використовували як "доказ" підміни Фото: З відкритих джерел

Ніс, родимки й почерк: як інтернет шукав "іншу" Авріл

Коли теорія знову стала вірусною у 2017 році, прихильники "підміни" взялися порівнювати фотографії Лавінь до і після 2003 року буквально по деталях. У хід ішло все: форма щелепи, носа, очей, відтінок шкіри, розташування родимок і навіть те, як співачка посміхається.

Окремим "доказом" стала зміна стилю. The Guardian писав, що прихильники теорії протиставляли ранню Авріл, яка частіше з'являлася у штанах і скейтерському одязі, "новій" Авріл, яка почала носити сукні та спідниці. Різниця у зовнішності й одязі подавалася вже не як звичайна зміна образу дорослої артистки, а як підтвердження того, що перед камерою стоїть інша людина.

До фотографій швидко додався ще один аргумент — почерк. У вірусному Twitter-треді 2017 року порівнювали автографи Лавінь різних років і стверджували, що підпис нібито змінився настільки, що належати одній людині не може. Цей тред отримав понад 250 тисяч ретвітів і став одним із головних двигунів нового сплеску конспірології.

Звісно, жодне з таких порівнянь саме по собі нічого не доводило. Обличчя людини змінюється з віком, макіяжем, зачіскою, вагою, освітленням і ракурсом, а почерк — залежно від ситуації та навіть того, наскільки швидко людина ставить підпис. Але для інтернету, який уже мав готову відповідь, будь-яка відмінність перетворювалася на черговий шматочок "пазла".

Фото з написом Melissa, яке мало стати головним доказом

Найефектніший аргумент прихильники теорії знайшли на фотографії самої Лавінь. На її правій руці чорним маркером було написано одне слово — Melissa.

Для конспірологів усе виглядало майже занадто добре: жінка, яку вони вважали двійницею, нібито сама написала на собі своє "справжнє" ім'я. Кадр почали нескінченно передруковувати у збірках доказів, і з часом він перетворився чи не на найвідоміше зображення всієї теорії.

Насправді контекст фотографії був набагато прозаїчнішим.

Кадр зробили у 2013 році в межах благодійної кампанії Avril Lavigne Foundation спільно з Prizeo. До дня народження співачки організатори збирали 50 тисяч дол. для Mattel Children's Hospital UCLA, а Лавінь фотографувалася з іменами людей, які підтримували збір. На інших кадрах тієї ж серії можна побачити написи "Thank you Craig" та "Avril Bandaids Italia". "Melissa" була одним із таких імен. Sydney Yaeko відстежила фото до цієї кампанії та навела інші знімки з тієї ж серії.

Більше того, у 2013 році Twitter-акаунт фан-сайту Avril-L.org, власницю якого також звали Мелісса, дякував Лавінь та Prizeo саме за це фото і за успішний благодійний збір.

Тобто кадр, який роками подавався як чи не пряме "зізнання Мелісси", насправді мав цілком буденне пояснення. Але саме такі деталі й роблять конспірологію живучою: фотографія продовжує ходити мережею набагато швидше, ніж пояснення, звідки вона взялася.

"Slipped Away": чи залишила Мелісса підказку в пісні

Ще більше простору для теорії дала сама музика Лавінь.

Прихильники версії про підміну почали перечитувати тексти другого альбому Under My Skin так, ніби це не просто пісні, а зашифровані свідчення про смерть "справжньої Авріл". Особливу увагу привернула композиція Slipped Away — сумна пісня про втрату близької людини.

Саме її прихильники теорії називали однією з головних "підказок": мовляв, слова про людину, яка пішла і після якої все стало інакшим, насправді описували смерть Авріл, а Мелісса таким чином залишила фанатам приховане повідомлення.

У реальності для появи цієї пісні не потрібна була жодна таємна заміна. Slipped Away пов'язували зі смертю дідуся Лавінь — реальною особистою втратою, яку вона пережила на початку своєї кар'єри. Але для вже сформованої теорії навіть справжня біографічна трагедія стала матеріалом, який можна було переписати під потрібний сюжет.

І чим більше таких "збігів" знаходили фанати, тим менше значення мало їхнє реальне пояснення. Теорія вже працювала за власною логікою: якщо Авріл змінила зачіску — це Мелісса. Якщо змінився почерк — теж Мелісса. Якщо у пісні йдеться про смерть — це натяк. А якщо на руці написано ім'я Melissa — значить, справа майже розкрита.

Що Авріл Лавінь робить зараз

У 2026 році Авріл Лавінь нікуди не зникла з музики, хоча великого туру цього року в неї немає. Її останній великий гастрольний цикл — Greatest Hits Tour — тривав у 2024–2025 роках і був побудований навколо головних хітів усієї кар'єри.

Втім, нову музику вона продовжує випускати. У квітні 2026 року Лавінь записала власну версію хіта Аланіс Моріссетт Ironic для саундтреку до романтичної комедії Mile End Kicks.

Тож сьогодні Лавінь уже не намагається бути тією самою 17-річною дівчиною з краваткою і скейтбордом. Вона радше працює зі своєю спадщиною — повертається до музики нульових, записує нові колаборації й час від часу знову дістає пісні, з яких усе починалося.

І тут історія про Меліссу набуває майже комічного фіналу. Поки інтернет понад двадцять років намагається довести, що "стара Авріл" кудись зникла, сама Авріл продовжує співати Complicated, Sk8er Boi і I'm With You перед людьми, які колись слухали ці пісні підлітками — а тепер прийшли на її концерти вже дорослими.

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