"Мясника Киева" из Суровикина не получится: почему и как возвращение опального генерала обернется против Путина

Москва может вновь привлечь генерала Сергея Суровикина, известного как "мясник Алеппо", к планированию ударов по Киеву. Однако военные эксперты сомневаются, что сирийский сценарий сработает в Украине, а возвращение опального генерала вообще усилит российские атаки. Фокус выяснял, зачем Путину может понадобиться Суровикин, грозит ли столице новая волна террора и почему нынешняя тактика РФ может оказаться опаснее прежней.

Британское издание The Telegraph со ссылкой на собственные источники сообщило, что из-за отсутствия значительных успехов на фронте Москва может вновь поручить Сергею Суровикину планирование ударов по Киеву. Именно этот российский генерал командовал войсками РФ в Сирии, где авиация бомбила Алеппо, а осенью 2022 года возглавил российскую группировку в Украине, когда началась масштабная кампания ударов по энергетике. Тогда украинские города погружались в темноту, а по всей стране вводились графики отключения света.

По предположениям западных аналитиков, Кремль может попытаться повторить тактику, которую Россия применяла во время войны в Сирии. Там, где армия Башара Асада не могла одолеть повстанцев, российская и сирийская авиация наносила массированные удары по городам, в частности по больницам, школам и жилым кварталам. Теперь возникает вопрос: не готовит ли Москва подобный сценарий для Украины, где российская армия уже пятый год не может полностью захватить Донецкую область, а после украинской операции "Вивальди" потеряла часть позиций в Луганской области.

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Осенью 2026 года на фоне новых российских атак появились предупреждения о возможных планах Кремля разрушить мосты через Днепр. В течение суток российские реактивные дроны нанесли удары по Северному и Южному мостам в Киеве. Конструкции выдержали удары, а поврежденное дорожное покрытие оперативно отремонтировали. Однако западные аналитики обратили внимание на то, что семь столичных мостов могут стать целями для российских ударов. Киев является важным транспортным узлом, поэтому нарушение сообщения между правым и левым берегами Днепра способно серьезно затруднить движение по городу, в частности работу автомобильного и железнодорожного транспорта.

Действительно ли Кремль может готовить новую кампанию массированных ударов по Киеву, способна ли Россия повторить в Украине сирийскую тактику Суровикина и насколько реальна угроза масштабных атак на столичные мосты, энергетику и другую критическую инфраструктуру, — Фокус спросил у военных экспертов.

Возвращение Суровикина: доверит ли Путин опальному генералу новую кампанию ударов по Украине

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко сомневается, что возможное возвращение Сергея Суровикина в Россию будет означать его восстановление на высокой командной должности. По словам эксперта, генерал до сих пор остается для Кремля человеком, чья лояльность вызывает сомнения после мятежа ЧВК "Вагнер" в июне 2023 года.

"Суровикин был одним из мятежников наряду с Евгением Пригожиным и Дмитрием Уткиным из частной военной компании "Вагнер", которые организовали поход на Москву. И хотя Суровикин очень быстро переметнулся, российские спецслужбы хорошо знали, что он также входит в число мятежников", — рассказывает Коваленко Фокусу.

По мнению обозревателя, именно из-за этих обстоятельств генерала отстранили от командования и фактически отправили в ссылку в Африку. И даже если сейчас он возвращается в Россию, это ещё не означает, что ему снова позволят принимать стратегические военные решения.

"Его отправили в ссылку подальше от России и лишили командной должности. Он долгое время находился в Африке и сейчас просто возвращается после того, как истек срок его ссылки. Ему вряд ли будут доверять и давать какую-либо должность в командном составе. Возможно, это будет какая-то штабная должность, что-то другое, но не что-то более глобальное", — объясняет эксперт.

В то же время Коваленко напоминает, что именно во время командования Суровикина Россия развернула масштабную кампанию ударов по украинской энергетике. Однако, по его оценке, с тех пор подходы российского военного командования существенно изменились. И сегодняшняя тактика РФ, к сожалению, стала значительно сложнее и опаснее.

"Суровикин был одним из идеологов ударов по территории Украины, энергетического террора. Но тогда он использовал довольно примитивный метод террора. Сейчас совершенно другое командование, и сам террор изменился в качественном плане. Если раньше это были более хаотичные, несистемные удары, то сейчас это рациональный, почти математический расчет каждого удара с использованием соответствующих средств террора", — отмечает Коваленко.

По словам аналитика, эти изменения стали особенно заметны в конце 2025-го — начале 2026 года. Российские атаки, утверждает он, превратились в тщательно спланированные операции, в которых просчитываются как средства поражения, так и характер самих ударов.

"С конца 2025-го — начала 2026 года удары России стали не просто систематическими. Они просчитаны, спланированы, очень рациональны, к сожалению, и тщательно отработаны. А Суровикин — это не тот человек, который может продолжить такую стратегию террора против Украины. Поэтому я не думаю, что он будет иметь какое-либо отношение к дальнейшему террору", — говорит эксперт.

Более того, Коваленко предполагает, что даже в случае возвращения Суровикина к планированию атак это не обязательно усилит возможности России. По его мнению, результат может оказаться противоположным.

"Даже если ему и предоставят такие полномочия, я скажу больше: скорее всего, будет лучше, чем сейчас. Почему? Потому что качество ударов ухудшится, и мы сразу это заметим. Пока что, к сожалению, мы наблюдаем у россиян совсем другие показатели", — отмечает Коваленко.

Таким образом, по мнению военного обозревателя, сама по себе информация о возвращении Суровикина пока не дает оснований говорить об изменении российской стратегии или подготовке новой серии ударов под его руководством. Гораздо важнее то, кто на самом деле планирует нынешние атаки РФ, ведь, как считает эксперт, их эффективность для российского командования возросла по сравнению с предыдущими годами.

Из Суровикина "киевского мясника" не получится: почему Россия не сможет повторить сирийский сценарий

Военный эксперт, руководитель программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук не видит оснований говорить о принципиально новой кампании российских ударов по Украине в связи с возможным возвращением Сергея Суровикина. По его мнению, сравнение с войной в Сирии, где российский генерал получил репутацию "мясника Алеппо", не совсем корректно. Прежде всего потому, что возможности российской авиации в Украине существенно ограничены противовоздушной обороной.

"Имели ли они в виду Суровикина или стиль Суровикина… Они сравнивают Суровикина с "мясником Алеппо", но "мясник Киева" из него не получится. Потому что у сирийских повстанцев не было ПВО, и он мог спокойно отдавать приказ тем Су-24, Су-34 сбрасывать бочки с взрывчаткой, всё что угодно на мирные кварталы. У нас так не получится", — объясняет Лакийчук Фокусу.

Эксперт отмечает, что систематические удары по украинским городам, энергетике и гражданской инфраструктуре не являются новой тактикой Кремля. Россия применяет её с самого начала полномасштабного вторжения, а смена командующих не означает изменения стратегической цели этих атак.

По словам Лакийчука, ещё в 2022 году Россия развернула кампанию ударов по Киеву и другим городам. В последующие годы атаки продолжались, а энергетическая инфраструктура оставалась одной из главных целей. Поэтому нынешние сообщения о возможном возвращении Суровикина не дают оснований полагать, что Москва готовит какую-то принципиально иную стратегию.

"В 22-м году была новая кампания — наносили удары по энергетике, по Киеву, в Киеве всё и началось, не считая Чернигова. Наносили удары без пощады: "Охматдет", всё. В 23-м году, кстати, то же самое, плюс энергетика. В 24-м или 25-м — и тоже энергетика и энергетика", — отмечает военный эксперт.

В то же время Лакийчук обращает внимание на то, что Россия постоянно совершенствует средства воздушного нападения, однако Украина также находит способы противодействовать им. В качестве примера он приводит ситуацию с массированным применением ударных беспилотников.

"Сегодня мы говорим о реактивных "Шахедах", с которыми мы не можем справиться. Но в прошлом году мы точно так же говорили об обычных "Шахедах", когда они летели стаями по 500–700, говорили: "Вот если в один день будет тысяча, то наша ПВО точно не справится". В конце концов справились", — говорит он.

По мнению эксперта, главный вопрос заключается не в том, кто именно возглавит планирование российских атак, а в том, что Кремль уже несколько лет последовательно пытается сломить украинский тыл. И для этого вовсе не обязательно возвращать Суровикина.

"Какая новая кампания? Это старая кампания, которая с первого дня войны направлена на то, чтобы деморализовать тыл, украинское общество, заставить его капитулировать. Путин этого не скрывает, Путин об этом говорит вслух. И что нового? Ничего нового", — подчеркивает Лакийчук.

Поэтому, по мнению военного эксперта, возможные кадровые перестановки в российском командовании не следует рассматривать как признак подготовки к принципиально новому этапу войны против украинских городов. Ведь стратегическая цель Кремля остается неизменной независимо от того, кто непосредственно отдает приказы.

"У них меняются морды. Морды меняются, потому что их уничтожают наши мстители. Некоторые просто считают, что уйдут на пенсию и, когда Путина уже не будет, им за это ничего не грозит", — заключает Лакийчук.

Отметим, что после серии атак дронов РФ на киевские мосты бывший заместитель главного архитектора столицы Виктор Глеба объяснил, могут ли понтонные переправы стать альтернативой. По мнению Глеба, это неплохое временное решение, но могут возникнуть непредвиденные последствия.

Напоминаем, что Фокус собрал оценки экспертов относительно того, выдержат ли Киев и Украина массированные удары РФ по мостам и энергетике.