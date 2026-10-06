Понтонные переправы не заменят мосты Киева: эксперт объяснил, в чем заключается опасность

Использование понтонных переправ через Днепр может временно помочь смягчить транспортный кризис в Киеве, но попытка превратить их в полноценную альтернативу мостам может оказаться тщетной мечтой.

На это обращает внимание эксперт по градостроительству и бывший заместитель главного архитектора столицы Виктор Глеба. Он предупреждает о непредсказуемых последствиях такого решения.

По мнению эксперта, понтонный переход — это, прежде всего, военный объект, предназначенный для эвакуации или переправы военной техники, и он не рассчитан на интенсивное гражданское движение. Игнорирование консультаций с инженерами может только ухудшить ситуацию на реке.

"Можно и нужно развернуть понтоны. Это единственный способ на сегодняшний день быстро обеспечить связь между берегами. Но говорить, что 50% транспортного потока будет перекрыто понтонами — это утопия", — пояснил Виктор Глеба в эфире телемарафона "Единые новости".

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Эксперт также подчеркнул повышенную опасность использования таких сооружений во время вражеских атак. В случае поражения дронами-камикадзе нестабильная конструкция может привести к массовой панике, разрушению опорных точек и падению людей в холодную воду.

Атака на мосты Киева

С начала октября Россия систематически обстреливает мосты в Киеве, что существенно нарушило транспортное сообщение между двумя берегами столицы.

Первым под обстрел 1 октября попал Южный мост, что вынудило городские власти ввести ограничения на работу общественного транспорта. 4 октября враг атаковал Северный мост.

Чтобы снизить нагрузку и обеспечить пассажирские перевозки, "Укрзализныця" запланировала 18 дополнительных рейсов городского экспресса "Киев-Экспресс" по маршруту "Выдубичи — Дарница", которые будут курсировать с 5 по 9 октября.

Предприятия также готовятся к возможным сбоям в логистике: крупные торговые сети разрабатывают планы ротации сотрудников, переходят на удаленную работу и организуют совместные поездки на работу.

Однако военные призывают население не поддаваться панике. Командир 429-й отдельной бригады беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко заверил, что даже в случае серьезного повреждения или разрушения мостов через Днепр логистические операции не остановятся, поскольку специалисты быстро соорудят временные переправы.