Понтонні переправи не замінять мости Києва: експерт пояснив, у чому небезпека

Використання понтонних переправ через Дніпро може тимчасово допомогти пом’якшити транспортну кризу в Києві, але спроба перетворити їх на повноцінну альтернативу мостам може бути марною мрією.

На це звертає увагу експерт з містобудування та колишній заступник головного архітектора столиці Віктор Глеба. Він попереджає про непередбачувані наслідки такого рішення.

На думку експерта, понтонний перехід — це насамперед військовий об’єкт, призначений для евакуації або переправи військової техніки, і він не розрахований на інтенсивний цивільний рух. Ігнорування консультацій з інженерами може лише погіршити ситуацію на річці.

"Можна і потрібно розгорнути понтони. Це єдиний вихід на сьогодні швидко забезпечити зв’язок між берегами. Але казати, що 50% транспортного потоку закриється понтонами – це утопія", — пояснив Віктор Глеба в ефірі телемарафону "Єдині новини".

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Експерт також наголосив на підвищеній небезпеці використання таких споруд під час ворожих атак. У разі ураження дронами-камікадзе нестабільна конструкція може призвести до масової паніки, руйнування опорних точок та падіння людей у холодну воду.

Атака по мостах Києва

З початку жовтня Росія систематично обстрілює мости в Києві, що суттєво порушило транспортне сполучення між двома берегами столиці.

Першим під обстріл 1 жовтня потрапив Південний міст, що змусило міську владу ввести обмеження на роботу громадського транспорту. 4 жовтня ворог атакував Північний міст.

Щоб полегшити навантаження та забезпечити пасажирські перевезення, "Укрзалізниця" запланувала 18 додаткових рейсів міського експресу "Київ-Експрес" за маршрутом "Видубичі — Дарниця", які курсуватимуть з 5 по 9 жовтня.

Підприємства також готуються до можливих логістичних перебоїв: великі торговельні мережі розробляють плани ротації співробітників, переходять на дистанційну роботу та організовують спільні поїздки на роботу.

Однак військові закликають населення не панікувати. Командир 429-ї окремої бригади безпілотних систем "Ахіллес" Юрій Федоренко запевнив, що навіть у разі серйозного пошкодження або руйнування мостів через Дніпро логістичні операції не зупиняться, оскільки фахівці швидко зведуть тимчасові переправи.