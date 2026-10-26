Правительство сокращает бронь для ОПК на 5%: кто будет решать судьбу работников и чем это грозит

Украинские оборонные предприятия больше не смогут бронировать всех военнообязанных работников: правительство сократило максимальную квоту со 100% до 95%. Власти обещают сохранить отсрочки для незаменимых специалистов, однако эксперты предупреждают о рисках остановки производства, оттока кадров и коррупции. Фокус выяснил, кто будет решать, кому сохранить бронь, и выдержат ли предприятия ОПК новые правила.

Кабинет Министров Украины 23 октября утвердил изменения в системе бронирования военнообязанных работников критически важных предприятий. В частности, для оборонно-промышленного и топливно-энергетического комплексов максимальную квоту сократили со 100% до 95%.

Как сообщал Фокус, сокращение в первую очередь должно коснуться вспомогательного и обслуживающего персонала. В то же время специалисты, непосредственно обеспечивающие производство, выполнение оборонных контрактов, ремонтные и аварийно-восстановительные работы, должны сохранить свои рабочие места.

При этом в общую квоту будут учитываться и военнообязанные, имеющие отсрочку по другим основаниям, в частности многодетные родители и опекуны.

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Правительство объясняет это нововведение необходимостью пополнять ряды Сил обороны, сохраняя при этом работников, от которых зависит работа стратегических предприятий. Еще одна цель — предотвратить злоупотребления при бронировании.

Как пояснил Фокусу военный адвокат, юрист Центра поддержки ветеранов Роман Лихачёв, проблема злоупотреблений действительно существует. По его словам, в связи с незаконным бронированием уже возбужден ряд уголовных дел, а по отдельным делам суды даже вынесли приговоры.

В то же время возникает вопрос: кто именно будет определять, какие работники сохранят отсрочку после сокращения квоты?

"Насколько я понимаю, в первую очередь определять, кто войдет в список зарезервированных кандидатов, будет директор предприятия. В зависимости от формы собственности, в некоторых случаях это может быть его владелец или наблюдательный совет", — прокомментировал эксперт Фокусу.

В официальном сообщении Министерства экономики также отмечается, что руководители предприятий будут самостоятельно определять работников для бронирования в пределах установленного лимита. Однако подробный механизм отбора пока вызывает вопросы. В частности, непонятно, по каким единым критериям работодатели должны определять, кто из работников является незаменимым, а кто может лишиться брони.

Лихачёв обращает внимание и на постоянное изменение правил. По его мнению, систему, которую в Украине называют "экономическим бронированием", сложно считать полноценной и предсказуемой моделью. Предприятия вынуждены каждый раз приспосабливаться к новым требованиям государства, хотя для планирования производства бизнесу нужны стабильные условия.

По мнению адвоката, вместо регулярного пересмотра правил государству следовало бы создать единый и понятный механизм бронирования, который учитывал бы реальные потребности предприятий.

Один мобилизованный инженер — остановленное производство: кого нельзя оставлять без брони

Наибольший риск сокращения квот заключается в том, что даже незначительная потеря персонала может критически повлиять на работу отдельных оборонных предприятий.

Речь идет, прежде всего, об узкопрофильных инженерах, технологах и других специалистах, которых невозможно быстро заменить. Из-за дефицита кадров, вызванного войной, поиск сотрудника с необходимой квалификацией может длиться месяцами.

По словам Лихачева, в Украине уже были случаи, когда привлечение всего одного специалиста фактически парализовало выполнение заказов.

"Есть ситуация, когда на одном из предприятий пришлось мобилизовать инженера, потому что он не успел зарегистрироваться. В результате — заказы приостановились. Получилось так, что других работников можно было подобрать, а вот на должность именно этого работника — нет. А если и можно, то это довольно сложно и требует немало времени", — пояснил эксперт.

Военный адвокат убежден, что государство, напротив, должно ставить в первую очередь задачу по сохранению таких узкопрофильных специалистов, которых сегодня сложно заменить. И именно в этом контексте политику будет определять директор предприятия, зная, кто именно из его сотрудников подпадает под эту категорию, чтобы внести его в список для резервирования в пределах предоставленных государством 95%.

Бронирование по усмотрению директора: почему новые правила создают коррупционные риски

Если право на составление такого списка для получения бронирования будет предоставлено руководству предприятия без объяснения причин, почему именно этих подчиненных оно включило в него, то обжаловать такое решение в суде, как уточнил Лихачев, работнику, не получившему бронирование, будет невозможно. Военный адвокат подчеркнул, что возникают риски коррупции. Ведь один человек в лице директора завода будет решать по своему усмотрению, кому давать право войти в этот список, а кому нет. Непрозрачные правила, касающиеся того, кому предоставлять бронирование, приведут к коррупционным рискам.

После введения обновленных правил важно, чтобы предприятиям предоставили время на обнародование критериев отбора и нового списка, чтобы коллектив знал, кто в итоге будет зачислен, а кто нет.

"Чтобы не было так, как у нас это происходит: когда с предприятия снимают статус "критично важного", человек идет по улице, еще не зная об этом, и к нему подходит патруль ТЦК, чтобы проверить документы. Говорит, что нужно обновить данные в приложении, человек обновляет, и оказывается, что отсрочки у него уже нет, и он едет служить", — рассказал эксперт.

Информация об отмене 100-процентной квоты, как прогнозирует военный адвокат, может вызвать панику. Уже сейчас, по его словам, наблюдается отток кадров с ряда предприятий. Поскольку до сих пор текст постановления в публичном пространстве отсутствует, а вопросов у людей возникает немало, без ответов на них они обеспокоены. По мнению Лихачева, специалисты могут прибегать к определенным действиям, таким как выезд за пределы Украины под предлогом отпуска, чтобы потом не возвращаться, опасаясь, что не попадут уже в новый список забронированных.

Бронирование по принципу военного штата: как защитить незаменимых работников ОПК

Военный эксперт Олег Жданов считает, что для определения сотрудников, которые должны получить бронирование, следует применять системный подход, аналогичный формированию штата воинской части.

В армии есть должности, без которых подразделение фактически теряет способность выполнять боевые задачи, и должности, временное отсутствие сотрудников на которых не приводит к полной потере боеспособности.

Например, без механика-водителя боевая машина не сможет выполнять свои функции. Зато отсутствие одного стрелка в мотопехотном отделении ограничит его возможности, но не обязательно сделает подразделение полностью небоеспособным.

По мнению Жданова, аналогичный принцип следует внедрить и на предприятиях оборонно-промышленного комплекса.

"То же самое должно быть и на предприятиях — в организационно-штатной структуре. В штате должно быть указано, какие специальности определяют работоспособность завода и являются критически важными. Они должны быть забронированы на 100 %. Что касается других, второстепенных должностей, где человека можно обучить или которых больше, там может быть процент неукомплектованности. То есть 50 % должностей должны иметь резервирование, остальные — могут не иметь. Опытный директор сможет распределить и определить, что для 85–90 % численности штата необходимо 100-процентное резервирование, а остальные 10–15% — это должности, которые можно назвать "текучкой", которую предприятие может себе позволить, не теряя работоспособности", — пояснил эксперт.

То есть, по логике Жданова, определяющим должен быть не только общий процент зарезервированных должностей, но и конкретные должности, от которых зависит работа предприятия.

Если один завод способен продолжать производство даже при отсутствии части вспомогательного персонала, то другой может остановиться из-за потери единственного специалиста, обслуживающего критически важное оборудование.

Военный эксперт убежден, что сегодня правительству не хватает системного подхода к оценке зависимости работы предприятий от наличия конкретных специалистов.

По его словам, введение единого процентного ограничения без должного учета особенностей производства может создавать риски для оборонной промышленности.

Кроме того, Жданов обращает внимание на общественные настроения в отношении мобилизации. По его мнению, недостаточная работа государства по разъяснению необходимости военной службы приводит к тому, что часть граждан пытается уклониться от призыва.

Поэтому эксперт также не исключает, что из-за сокращения бронирований некоторые работники будут искать другую работу или рассматривать возможность законного выезда за границу, если у них будут соответствующие основания.

В результате, предупреждают эксперты, главным вызовом станет не само сокращение квоты на пять процентных пунктов, а то, сможет ли государство предотвратить уход специалистов, от которых напрямую зависит производство вооружения для украинской армии.

Напомним, правительство уточнило критерии определения критически важных предприятий. Центральные органы исполнительной власти и областные военные администрации должны пересмотреть отраслевые и региональные критерии в течение десяти дней после вступления изменений в силу. Одобрять обновленные критерии вновь созданный Координационный центр по организации бронирования.

Ранее премьер-министр Сергей Корецкий сообщил, что обновленная система должна заработать с 1 декабря 2026 года. Кроме того, правительство готовит механизм, который позволит предприятиям сохранять 100-процентную квоту при условии выполнения мобилизационных обязательств.