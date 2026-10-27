На государственную службу возвращают конкурсы, но части чиновников вновь не придется соревноваться за должности — остаться им позволит положительная оценка их работы. Откроет ли реформа двери для новых кандидатов и что помешает руководителям сохранять "своих"? Фокус выяснил, как изменятся правила назначений и почему за разговорами о сокращении чиновников теряется проблема кадрового дефицита.

В Украине в соответствии с требованиями ЕС в рамках инициативы Ukraine Facility возобновят открытый конкурс на замещение должностей в государственной службе. Во втором чтении Верховная Рада одобрила соответствующий закон о евроинтеграции. Его ключевые положения обязывают проводить прозрачный отбор на конкурсной основе для желающих устроиться на работу в органы местного самоуправления, как это было ранее. Однако эксперты не исключают, что маневр, позволяющий продвигать в органы местного самоуправления нужных руководителю людей, сохраняется.

Конкурсы в обмен на деньги ЕС: кого оставят на должностях без нового отбора

За закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно возобновления проведения конкурсов на замещение должностей государственной службы и должностей в органах местного самоуправления, а также совершенствования порядка поступления на государственную службу, прохождения службы и увольнения с государственной службы" проголосовали 247 народных депутатов. Таким образом, украинский парламент выполнил два показателя европейской инициативы Ukraine Facility. Это программа финансовой поддержки, рассчитанная на четыре года (2024–2027). Предоставление финансовой помощи от ЕС (до 50 миллиардов евро) нашему государству четко регламентируется выполнением со стороны Украины определенных Европой показателей. Возобновление открытых конкурсов на должности в государственных органах — один из таких показателей. То есть действует принцип "деньги в обмен на проведение реформ".

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В принятом Радой законе также оговорено, что те госслужащие, которые были приняты на службу без конкурса во время военного положения, могут сохранить за собой в дальнейшем свое рабочее место. Однако при определенном условии. За руководителем закреплено право оставить человека на должности, если он получит одобрение в ходе оценки его служебной деятельности. Такая проверка проводится ежегодно. По мнению политолога Игоря Рейтеровича, в таком решении есть логика, поскольку ряд людей, назначенных после 2022 года без конкурса, работали в чрезвычайно сложный для Украины период — в начале полномасштабной войны, проявили себя на своих рабочих местах и должны иметь право продолжать свою деятельность.

"Есть люди, которые неплохо себя проявили, ведь они до сих пор работают и не были уволены. Значит, они понимают ключевые моменты работы на государственной службе. Этот кадровый потенциал, очевидно, нужно сохранить. Те люди, которые согласились работать в критический для государства период, — они могут продолжить работу после соответствующих проверок и решений руководства, если к ним нет замечаний в контексте конфликта интересов. Это нормальная ситуация, учитывая особенности правового режима военного положения, в котором мы находимся", — говорит Фокусу политолог.

В идеале этих госслужащих можно было бы попытаться переназначить, чтобы они наравне с новичками, подающими заявки на конкурс, также приняли в нём участие. Однако, как пояснил политолог, это требует времени и дополнительных финансовых затрат.

Хватит ли "хороших кресел": какова реальная ситуация с вакансиями на государственной службе

Опасения, что при сохранении на должностях действующих госслужащих для кандидатов, которые будут подавать заявки на конкурс, не останется "хороших кресел" в аппарате, — напрасны. Политолог обратил внимание на реальное положение дел с вакансиями именно в этом секторе, подчеркнув, что сейчас, в период войны, их очень много. Сегодня государственная служба в Украине колоссально недоукомплектована, поэтому у желающих трудоустроиться действительно сохраняются шансы. Особенно это касается рабочих мест в органах местного самоуправления в украинских городах (общинах). Даже несмотря на то, что сотрудники, работавшие до возобновления конкурсов, останутся на своих должностях.

Это в первую очередь касается сотрудников категории "Б" (руководители и заместители руководителей структурных подразделений, главы региональных и местных государственных органов). В меньшей степени — и категории "В" (исполнители, главные специалисты). Что касается категории "А", то, как понятно, это топ-чиновники (руководители и заместители руководителей государственных органов власти). Как пояснил политолог, ситуация с кадрами в категориях "А" и "В" сравнительно лучше, а вот в категории "Б" наблюдается существенная нехватка сотрудников.

"Эта тенденция началась ещё до Великой войны, когда, например, в отделе, в котором должно работать 5–6 человек, насчитывается всего 2–3. Не стоит забывать, что во время действия режима военного положения с государственной службы было мобилизовано очень много людей. Это миф, который, к сожалению, существует в обществе, о том, что госслужащие спрятались за бронированием и нигде не служат. Это неправда. Есть официальная статистика по количеству мобилизованных и, к сожалению, погибших, которые были представителями государственной службы", — продолжает политолог.

Рейтерович отмечает, что сегодня в Украине наблюдается нехватка сотрудников в органах государственной службы и местного самоуправления, поэтому открытых вакансий хватит для всех желающих принять участие в конкурсе. Одновременно с этим в стране сейчас набирает обороты призыв к сокращению штата чиновников, что, по его мнению, нецелесообразно. Например, по сравнению с соседней Польшей удельный вес государственных служащих по отношению к общей численности населения в Украине в разы меньше. Однако сейчас из-за войны и необходимости экономии в нашем государстве наблюдаются пробелы в укомплектованности органов государственной и местной власти. В частности, немало женщин, занимавших соответствующие должности, с 2022 года были вынуждены уехать за пределы Украины, что освободило рабочие места.

Лазейка для "своих": кто и как должен проверять чиновников, желающих остаться на своих должностях

Новые правила предусматривают, что для сохранения должностей действующие госслужащие должны получить положительную оценку по итогам проверки. Это может стать лазейкой для того, чтобы сохранить на должностях лояльных себе людей. Чтобы этого избежать, как отметил в комментарии Фокусу политолог, следует предусмотреть проведение не столько внутреннего аудита, сколько внешнего — специальной комиссией.

"Это могут быть внешние эксперты, которые будут направлены в конкретные органы. Это можно организовать довольно быстро, это не представляет большого труда. Но очевидно, что это вряд ли коснется должностей низкой категории. Это может коснуться руководителей отделов, высших чиновников, а тех, кто работает специалистами в отделах и был принят без конкурса, их достаточно проверить с помощью внутреннего аудита. Там речь не идет о лояльности к руководителю", — пояснил эксперт.

Возвращение к проведению прозрачных конкурсных отборов политолог считает вполне правильным решением. Тем более что оно обусловлено международными обязательствами Украины. Европейский Союз подчеркивает необходимость того, чтобы государственная служба была именно бюрократической, а не зависела от каких-либо политических предпочтений или проявлений личной лояльности к руководителям.

Вместе с тем очевидно, что возможность "протащить" нужных руководству людей сохранится даже после внедрения конкурсной системы отбора кандидатов на должности. По мнению Рейтеровича, когда решения принимают экспертные группы, а они формируются определенными ведомствами или министерствами, то пространство для маневра может оставаться. Например, прописать условия конкурса так, чтобы не все люди имели возможность подать заявку на определенную должность.

Однако возобновление конкурсного отбора, по его мнению, всё же в значительной степени ограничивает попытки принять на работу лояльных сотрудников. Ведь предусмотрены соответствующие процедуры, документы и тестирование кандидатов. Обойти результаты теста будет сложно, если желающий устроиться на работу, например, наберет все 200 необходимых баллов.

Что позволит понять, что реформа действительно работает

Принятие закона, возобновляющего проведение конкурсов, направлено на выполнение обязательств нашего государства в рамках "дорожной карты" по вопросам реформы государственного управления и плана Украины по внедрению европейской инициативы Ukraine Facility. Наглядным показателем того, что реформа работает, станут количественные показатели вакансий и желающих трудоустроиться.

"Важный момент — если мы увидим спрос на вакансии, если увеличится количество людей, которые будут подавать документы на конкурс. Нужно будет отслеживать количество кандидатов и вакансий, в каком объеме они будут заполняться", — подытожил в беседе с Фокусом политолог.

Ранее сообщалось, что правительство объявило о начале процесса совершенствования системы государственного управления. Премьер-министр Сергей Корецкий заявил, что необходимо проверить, не дублируются ли определенные функции на местах и насколько автоматизированы внутренние процессы, как того требует современность. Кроме того, планируется пересмотреть численность сотрудников центрального органа исполнительной власти, при этом было предупреждено, что лишние вакантные должности будут сокращены.

Напомним, что весной 2025 года Верховная Рада также в рамках программы Ukraine Facility приняла законопроект № 8222, который предусматривал введение единых подходов к оплате труда государственных служащих на основе классификации должностей. Речь идет не об увеличении расходов на зарплаты должностных лиц, а предлагалось выделить основную и дополнительную зарплаты, а также ввести ограничения на премии и надбавки.