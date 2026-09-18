Корецкий объявил о "большой чистке": кому из чиновников грозит увольнение

Премьер-министр Корецкий приступает к масштабному сокращению правительственного аппарата, которое предусматривает ликвидацию вакансий и увольнение части заместителей министров.

Премьер-министр Украины Сергей Корецкий объявил о начале комплексного анализа системы государственного управления. Чиновник анонсировал сокращение вакантных должностей в центральных органах исполнительной власти (ЦОИВ), а также пересмотр количества заместителей министров и руководителей ведомств. Об этом глава правительства сообщил в Telegram 18 сентября.

По словам премьер-министра, главная цель реформы — оптимизировать работу министерств, устранить дублирование функций и перевести внутренние процессы в цифровой формат. Корецкий подчеркнул, что хотел бы сделать работу государственного аппарата более оперативной и простой в условиях войны.

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"Принято решение пересмотреть численность сотрудников центральных органов исполнительной власти. Лишние вакантные должности будут сокращены. Также будет пересмотрено количество заместителей министров и заместителей руководителей центральных органов исполнительной власти", — сообщил Сергей Корецкий.

В государственных органах будут выявлять дублирование функций

По словам Корецкого, в результате комплексного анализа системы государственного управления правительство планирует определить, где дублируются функции, какие процессы являются излишними и где есть возможности для оптимизации.

Отдельно будут проверены цифровые процессы в центральных органах исполнительной власти. Речь идет о цифровом управлении и автоматизации внутренней работы государственных учреждений.

"Государство не должно тратить время и ресурсы на процессы, которые можно ускорить и упростить с помощью цифровых инструментов", — отметил премьер.

Сократят вакантные должности

Правительство также приняло решение пересмотреть численность сотрудников центральных органов исполнительной власти.

Корецкий заявил, что лишние вакантные должности будут сокращены. При этом окончательное количество сотрудников должно быть определено после анализа фактической нагрузки и функций каждого органа.

"После тщательного анализа будет определена объективная потребность в численности сотрудников в соответствии с реальным объемом задач и функций государства", — сообщил глава правительства.

Речь идет именно о пересмотре численности сотрудников центральных органов исполнительной власти. В сообщении правительства не указано конкретное количество должностей, которые планируется сократить.

Просмотреть количество заместителей министров

Кроме того, Корецкий объявил об изменениях в руководстве.

Правительство пересмотрит количество заместителей министров, а также заместителей руководителей центральных органов исполнительной власти. Решение о конкретном количестве должностей должно быть принято после проведения анализа.

То есть на данный момент правительство не сообщило, сколько именно заместителей планируется оставить в министерствах и других центральных органах исполнительной власти.

Для реализации реформы правительственные чиновники уже получили соответствующие указания.

"Руководители получили соответствующие поручения. Координацию и контроль за выполнением поручений будет осуществлять государственный секретарь Кабинета министров Константин Марьевич", — подытожил глава правительства.

Напомним, что новый Кабинет министров во главе с Сергеем Корецким был утвержден Верховной Радой 16 июля 2026 года. После формирования правительства произошли изменения в структуре центральных органов исполнительной власти: в частности, было восстановлено Министерство аграрной политики и продовольствия, а также создано Министерство по делам общин, территорий и внутренне перемещенных лиц.

А недавно премьер-министр Сергей Корецкий заявил о введении жесткого режима экономии бюджетных средств, не закрепленных за оборонными расходами. По его словам, правительству уже удалось найти 70 млрд грн экономии, которые планируется полностью направить на нужды армии. В то же время Корецкий подчеркнул, что социальные обязательства государства будут выполняться, в частности выплаты пенсий и зарплат. При подготовке госбюджета на 2027 год правительство также будет руководствоваться принципом максимальной экономии средств.

Кроме того, правительство планирует продать государственный Sense Bank, а средства, полученные от сделки, направить на нужды Сил обороны Украины. Премьер-министр Сергей Корецкий поручил Минфину активизировать подготовку к продаже и привлечь международного инвестиционного консультанта для проведения конкурса.

Также мы писали, что Украине в преддверии отопительного сезона не хватает около 650 млн евро международной помощи для энергетики. По словам Корецкого, из-за российских ударов предстоящая зима объективно будет сложной, поэтому необходимо сохранять темпы поддержки со стороны партнеров.