Правительство хочет продать "Сенс Банк", а средства направить на нужды ВСУ, — Корецкий

Премьер-министр заявил, что Министерство финансов должно активизировать процесс продажи Sense Bank.

"Перед Министерством финансов стоит четкая задача — активизировать продажу государственного банка "Сенс". Участие в этом процессе международного инвестиционного консультанта поможет сделать этот конкурс максимально прозрачным, конкурентным и, следовательно, эффективным", — заявил Сергей Корецкий.

По его словам, Sense Bank будет продан, а вырученные средства будут направлены на нужды Сил обороны,

Одновременно Минфин совместно с Нацбанком должны решить накопившиеся проблемы данного банка и обеспечить качественное корпоративное управление.

"Будет очень символично, если средства от продажи национализированных российских активов, таких как "Сенс Банк", пойдут на поддержку Сил обороны и обеспечение их потребностей", — подытожил премьер-министр.

Відео дня

Об этом на этой неделе заявил народный депутат Ярослав Железняк. Он сообщил, что Кабинет министров Украины планирует в 2027 году начать процедуру продажи двух государственных банков — "Сенс Банка" и "Укргазбанка". Оба финансовых учреждения в настоящее время находятся в государственной собственности.

Подготовка к возможной приватизации этих двух финансовых учреждений началась ещё весной 2024 года. Теперь правительство планирует перейти к практическому этапу реализации этого процесса в 2027 году.

Ранее, в мае 2026 года, Министерство финансов сообщило о позиции президента Владимира Зеленского по поводу приватизации "Сенс Банка". Глава государства подчеркнул, что процесс продажи банка необходимо провести без задержек.

Напомним, государственный "Сенс Банк" оказался в эпицентре нового расследования НАБУ и САП. В рамках спецоперации "Форест Гамп" детективы проводят следственные действия и обыски.

Кроме того, мы рассказывали о самом "Сенс Банке", который является государственным системно значимым банком. Украина получила его в собственность в июле 2023 года после национализации бывшего "Альфа-Банка". В дальнейшем правительство рассматривало вопрос о его приватизации.