Уряд хоче продати "Сенс Банк", а гроші спрямувати на потреби ЗСУ, — Корецький

Прем'єр-міністр заявив, що Міністерство фінансів має активізувати процес продажу Sense Bank.

"Міністерство фінансів має чітку задачу активізувати продаж державного Сенс Банку. Залученість до цього процесу міжнародного інвестиційного радника допоможе зробити цей конкурс максимально прозорим, конкурентним, а отже — ефективним", — заявив Сергій Корецький.

За його словами Sense Bank продадуть, а отримані кошти спрямують на потреби Сил оборони,

Паралельно Мінфін разом із Нацбанком повинні вирішити накопичені проблеми даного банку та забезпечити якісне корпоративне управління.

"Буде дуже символічно, коли кошти з продажу націоналізованих російських активів, такі як "Сенс Банк", підуть на підтримку Сил оборони та забезпечення їхніх потреб", — резюмував прем'єр-міністр.

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Про це цього тижня говорив народний депутат Ярослав Железняк. Він повідомив, що Кабінет Міністрів України планує у 2027 році розпочати процедуру продажу двох державних банків — "Сенс Банку" та "Укргазбанку". Обидві фінансові установи наразі перебувають у державній власності.

Підготовка до можливої приватизації цих двох фінансових установ розпочалася ще навесні 2024 року. Тепер уряд планує перейти до практичного етапу реалізації цього процесу у 2027 році.

Раніше, у травні 2026 року, Міністерство фінансів повідомляло про позицію президента Володимира Зеленського щодо приватизації "Сенс Банку". Глава держави наголошував, що процес продажу банку необхідно провести без затягування.

Нагадаємо, державний "Сенс Банк" опинився в епіцентрі нового розслідування НАБУ та САП. У межах спецоперації "Форест Гамп" детективи проводять слідчі дії та обшуки.

Також ми розповідали про сам "Сенс Банк", який є державним системно важливим банком. Україна отримала його у власність у липні 2023 року після націоналізації колишнього "Альфа-Банку". У подальшому уряд розглядав його приватизацію.