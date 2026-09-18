Корецький оголосив "велику чистку": кому з чиновників загрожує звільнення

Прем'єр-міністр Корецький розпочинає масштабне скорочення урядового апарату з ліквідацією вакансій і звільненням частини заступників міністрів.

Прем’єр-міністр України Сергій Корецький оголосив про початок комплексного аналізу системи державного управління. Урядовець анонсував скорочення вакантних посад у центральних органах виконавчої влади (ЦОВВ), а також перегляд кількості заступників міністрів та керівників відомств. Про це очільник уряду повідомив у Telegram 18 вересня.

За словами прем'єр-міністра, головна мета реформи — оптимізувати роботу міністерств, прибрати дублювання функцій та цифровізувати внутрішні процеси. Корецький наголосив, що він хотів би зробити роботу державного апарату швидшою та простішою в умовах війни.

"Прийнято рішення переглянути чисельність працівників ЦОВВ. Зайві вакантні посади скоротимо. Також переглянемо кількість заступників міністрів та заступників керівників ЦОВВ", — повідомив Сергій Корецький.

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У держорганах шукатимуть дублювання функцій

За словами Корецького, в результаті комплексного аналізу системи державного управління уряд планує визначити, де дублюються функції, які процеси є зайвими та де є можливості для оптимізації.

Окремо буде перевірено цифрові процеси в центральних органах виконавчої влади. Йдеться про цифрове врядування та автоматизацію внутрішньої роботи державних установ.

"Держава не повинна витрачати час і ресурси на процеси, які можна зробити швидшими та простішими за допомогою цифрових інструментів", — зазначив прем’єр.

Скоротять вакантні посади

Уряд також вирішив переглянути чисельність працівників центральних органів виконавчої влади.

Корецький заявив, що зайві вакантні посади скоротять. Водночас остаточну кількість працівників мають визначити після аналізу фактичного навантаження та функцій кожного органу.

"Після детального аналізу буде визначено об’єктивну потребу в чисельності працівників відповідно до реального обсягу завдань і функцій держави", — повідомив глава уряду.

Йдеться саме про перегляд чисельності працівників ЦОВВ. У повідомленні уряду не вказано конкретної кількості посад, які планують скоротити.

Переглянуть кількість заступників міністрів

Окремо Корецький анонсував зміни на керівному рівні.

Уряд перегляне кількість заступників міністрів, а також заступників керівників центральних органів виконавчої влади. Рішення щодо конкретної кількості посад мають ухвалити після проведення аналізу.

Тобто наразі уряд не назвав, скільки саме заступників планують залишити в міністерствах та інших ЦОВВ.

Для реалізації реформи урядовці вже отримали відповідні вказівки.

"Керівники отримали відповідні доручення. Координацію та контроль за виконанням доручень буде здійснювати Державний секретар Кабінету міністрів Костянтин Мар’євич", — підсумував глава уряду.

Нагадаємо, новий Кабінет Міністрів на чолі із Сергієм Корецьким Верховна Рада затвердила 16 липня 2026 року. Після формування уряду відбулися зміни у структурі центральних органів виконавчої влади, зокрема було відновлено Міністерство аграрної політики та продовольства, а також створено Міністерство у справах громад, територій та внутрішньо переміщених осіб.

А нещодавно прем’єр-міністр Сергій Корецький заявив про запровадження жорсткого режиму економії бюджетних коштів, які не закріплені за оборонними видатками. За його словами, уряду вже вдалося знайти 70 млрд грн економії, які планують повністю спрямувати на потреби армії. Водночас Корецький наголосив, що соціальні зобов’язання держави виконуватимуться, зокрема виплати пенсій і зарплат. Під час підготовки держбюджету на 2027 рік уряд також буде керуватися принципом максимальної економії коштів.

Крім того, уряд планує продати державний Sense Bank, а отримані від угоди кошти спрямувати на потреби Сил оборони України. Прем’єр-міністр Сергій Корецький доручив Мінфіну активізувати підготовку до продажу та залучити міжнародного інвестиційного радника для проведення конкурсу.

Також ми писали, що Україні напередодні опалювального сезону бракує близько 650 млн євро міжнародної допомоги для енергетики. За словами Корецького, через російські удари майбутня зима об’єктивно буде складною, тому темпи підтримки з боку партнерів необхідно зберігати.