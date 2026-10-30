Цены вверх, экономика вниз: чем украинцы заплатят за борьбу с инфляцией

Продуктовая корзина дорожает, а средства на восстановление бизнеса могут стать ещё менее доступными. Нацбанк повышает учетную ставку, чтобы сдержать инфляцию, однако экономисты предупреждают: борьба с ростом цен может дополнительно затормозить измотанную войной экономику. Поможет ли решение НБУ сохранить покупательную способность украинцев и какова может быть его цена для предприятий и рабочих мест — выяснял Фокус.

Цены в Украине растут быстрее, чем ожидал Нацбанк. В сентябре товары и услуги стоили в среднем на 10% дороже, чем годом ранее, а в октябре рост цен продолжился. Чтобы сдержать инфляцию, НБУ повысил учетную ставку до 16,5%. В Нацбанке рассчитывают, что это поддержит выгодность гривневых сбережений и снизит спрос на валюту, а значит — ослабит давление на курс и цены.

В то же время НБУ повысил прогноз инфляции на конец 2026 года до 12,5%. Рост цен подпитывается российскими обстрелами, подорожанием топлива и увеличением бюджетных расходов. Одни только последствия атак добавили к годовой инфляции почти 0,7 процентного пункта. До конца года под угрозой дальнейшего подорожания остаются основные продукты — хлеб, яйца, молочная продукция и мясо, а также бензин и товары повседневного спроса, в частности бытовая химия.

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В 2027 году Нацбанк ожидает замедления инфляции до 7,3%. Это означает, что цены будут продолжать расти, но более медленными темпами. Помочь в этом должны прогнозируемое подешевение нефти в мире и меры НБУ. Сдерживать рост цен может и снижение спроса: если доходы и занятость будут расти медленнее, у людей будет меньше возможностей тратить деньги.

Борьба с инфляцией или торможение экономики: к каким последствиям приведет повышение учетной ставки

Инфляция — это индекс роста потребительских цен. Как пояснил исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, у Нацбанка есть два инструмента борьбы с инфляцией: учетная ставка и валютный курс.

"Повышая учетную ставку, НБУ делает кредиты более дорогими. То есть учетная ставка — это тот процент, по которому коммерческий банк может взять кредит у национального банка. Если учетная ставка выше, то автоматически будет выше и коммерческая ставка по кредиту. Чем выше последняя, тем меньше предприятий обратится за деньгами, а значит, тем меньше будет спрос на товары и услуги, которые эти предприятия предлагают", — пояснил эксперт Фокус.

На повышение учетной ставки, как правило, первыми реагируют небольшие банки, однако свои ставки по гривневым депозитам за последний месяц начали пересматривать и крупные банки. В результате активный спрос на гривневые сбережения сохранился. В НБУ сообщили, что объемы вложений украинцев в депозиты и инвестиции в государственные ценные бумаги в национальной валюте росли.

Решение Нацбанка о повышении учетной ставки также призвано ограничить давление на валютном рынке. Там поясняют, что оно усилилось в связи с сокращением экспорта, а ожидаемые показатели ухудшились из-за усиления российских обстрелов бизнес-объектов и населения.

По словам Пендзина, у такого решения НБУ есть две стороны медали. Так вот, второй момент заключается в том, что, повышая учетную ставку и удорожая кредитные ресурсы, украинскому бизнесу тем самым затрудняют возможности для его восстановления, развития и расширения. Высокие кредиты грозят сокращением производства и, соответственно, рабочих мест.

"Особенно сегодня, в условиях войны, бизнесу, напротив, нужен дешёвый ресурс для восстановления, поскольку ситуация с экономикой очень сложная. Повышая учетную ставку, Национальный банк Украины замедляет рост экономики. Поэтому, несомненно, было бы лучше, если бы он не менял учетную ставку, а наоборот, активнее работал с обменным курсом. Ведь есть еще и этот второй механизм. Почему обменный курс так влияет на цены? Потому что мы сильно зависим от импорта. Чем выше курс доллара к гривне, тем дороже импорт", — подчеркнул Пендзин.

По его мнению, сегодня было бы целесообразнее не менять учетную ставку, давая возможность предпринимательству восстанавливаться, и при этом замедлить рост курса доллара по отношению к гривне.

НБУ сдерживает рост экономики, который и без того сдерживается войной

Экономист и член Украинского общества финансовых аналитиков Виталий Шапран раскритиковал решение Нацбанка. Он подчеркнул, что фундаментальная основа "рецепта" инфляционного таргетирования — это охлаждение потребления за счет повышения уровня процентных ставок.

"Нам мало охлаждения экономики обстрелами со стороны россиян? Мы ещё будем охлаждать её процентными ставками. Решение НБУ свидетельствует о непонимании монетарным регулятором основ того, как эти ставки работают на национальном рынке, и пренебрежении его определенными специфическими особенностями", — считает эксперт.

Экономист подчеркнул серьезные ошибки НБУ. По его словам, это является результатом отсутствия контроля со стороны Верховной Рады над правлением Нацбанка, а также отсутствия в течение длительного периода жестких наказаний за существенные экономические промахи и их допущение в своих прогнозах.

"В очередной раз обращаю внимание на необходимость немедленной перезагрузки руководящих органов НБУ и приведения правления в чувство. А пока предлагаю для наглядности заправить все огнетушители в зданиях НБУ маслом, чтобы в случае пожара они тушили его маслом. Возможно, так станет понятно, что охлаждать экономические процессы, которые и так охлаждаются, — это не просто бессмыслица, а саботаж экономической поддержки страны, которая находится в состоянии войны", — прокомментировал Шапран.

Нацбанк также пересмотрел прогноз динамики реального ВВП в 2026 году в сторону снижения на 0,4% вместо ожидаемого роста на 1,8%. В значительной степени на ухудшение показателя повлияло усиление ударов со стороны России. В III квартале реальный ВВП сократился на 0,5% г/г. Такая динамика, как уточнили в НБУ, обусловлена последствиями простоя морских портов Украины и вражеских обстрелов производственных мощностей и логистики. Больше всего пострадали металлургические и рудодобывающие предприятия.

Учитывая последствия разрушений, вызванных войной в Украине, Нацбанк прогнозирует, что восстановление экономического роста в 2027 и 2028 годах будет медленным. На улучшение ситуации, согласно оценке Нацбанка, могут повлиять инвестиции в оборонную промышленность (как государственные, так и частные), локализация производства вооружений и проекты по восстановлению критически важной инфраструктуры. При благоприятном сценарии ожидается, что в 2027 году ВВП может вырасти на 0,4%, а в 2028 году — рост экономики может ускориться до 2,2%. Однако важную роль в этом должно сыграть снижение рисков в сфере безопасности.

Ранее глава НБУ Андрей Пышный сообщил, что Нацбанк предпринял определенные шаги для поддержки бизнеса в условиях усиления российских ударов. Среди принятых изменений он назвал те, которые касаются реструктуризации кредитов. Банки смогут на срок до одного года изменять условия погашения долга без автоматического признания дефолта заемщика. Отдельные решения были приняты для аграрного сектора: был увеличен коэффициент ликвидности залога в виде сельскохозяйственной продукции. Банки будут оценивать такой залог по его фактическим остаткам, а срок кредитных договоров с ним увеличен до 18 месяцев вместо 12.

Напомним, в сентябре Нацбанк ввел в обращение новую купюру номиналом 2000 гривен. На банкноте изображен украинский поэт-шестидесятник Василий Стус. Тогда в НБУ заверили, что появление самой крупной по номиналу купюры не приведет к росту цен, а является лишь техническим решением.