Новая купюра номиналом 2000 гривен: кто получит ее первым и как это повлияет на инфляцию, — НБУ

Национальный банк Украины с 4 сентября вводит в обращение новую купюру номиналом 2000 гривен, сообщили на портале ведомства. Первыми украинцами, которые увидят банкноту с изображением Стуса, станут сотрудники банков, куда доставят пачки с только что напечатанными банкнотами. Почему между презентацией купюры и введением в обращение прошло два месяца и вырастет ли инфляция из-за действий НБУ?

В течение двух месяцев после презентации купюры номиналом 2000 гривен банки и небанковские учреждения должны были настроить оборудование для работы с новыми банкнотами, пояснили в НБУ. Речь идет о настройке банкоматов и комплексов самообслуживания. По состоянию на 4 сентября пакеты с деньгами уже поступят в банки, и люди смогут получить их для замены изношенных банкнот, а также при обмене безналичных средств на наличные. На специальной странице с презентацией банкноты номиналом 200 грн отмечается, что инфляция не будет расти, поскольку не будет расти масса денег в обращении.

Новая банкнота поступит в обращение с 4 сентября, и эта дата была выбрана по двум символическим причинам, сообщили в Нацбанке. Первая причина — 4 сентября 1956 года состоялась премьера знакового украинского фильма "Тени забытых предков". Вторая — потому что 4 сентября 1985 года поэт Василий Стус, изображенный на купюре, скончался в советском лагере. В НБУ отметили, что главная причина введения новой банкноты — это экономические факторы. Среди них — потребность в купюрах большего номинала из-за роста зарплат и цен, а также речь идет об увеличении количества наличных денег в обращении с 2019 года (когда ввели купюру номиналом 1000 грн) и по сегодняшний день (с 390 млрд грн до 970 млрд грн). Еще одна причина — при расчетах в 55% случаев используется купюра номиналом 1000 грн, а в мире это является основанием для введения новых банкнот.

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Купюра номиналом 2000 грн — как выглядит новая банкнота НБУ Фото: НБУ

НБУ рассказал о защитных элементах новой купюры номиналом 2000 грн. В перечне — водяные знаки (многотоновый портрет Стуса), встроенная защитная лента с прозрачным изображением, флюоресцирующим и магнитным кодом, "оконная" защитная полоса, меняющая цвет при наклоне, изменение цвета всей банкноты при наклоне, появление надписи "2000 грн" при просвечивании, специальные надписи, которые читаются через увеличительное стекло.

Купюра номиналом 2000 грн — что известно

Первая презентация купюры номиналом 2000 грн состоялась 10 июля. В ходе презентации глава НБУ Андрей Пишный и спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук продемонстрировали отпечатанные купюры и рассказали об их дизайне. Новая банкнота по дизайну похожа на купюры 2014–2019 годов, имеет основной цвет синий, а главное изображение — поэт Василий Стус, умерший в советской тюрьме. Кроме того, на купюре есть строки стихотворения Стуса, сокол-боривитер с панно Аллы Горской и подпись Андрея Пышного.

Отметим, что Фокус рассказало о причинах появления в Украине купюры номиналом 2000 грн. Как пояснил глава НБУ, основные экономические причины — это изменения в заработных платах, ценах и обращении наличных денег. При этом появление банкноты сократит расходы государства и банков на логистику наличных денег, в магазинах будут быстрее обслуживать покупателей, а людям будет проще рассчитываться наличными, говорится в пояснении банка.

Напоминаем, что в январе 2026 года эксперт по вопросам налогообложения, учета и аудита Дмитрий Алексеенко рассказал, когда в Украине появится новая купюра номиналом 5000 грн.