Новая банкнота 2000 грн: что на самом деле означает появление купюры самого крупного номинала для экономики Украины

Финансовые эксперты считают, что появление купюры самого крупного номинала в Украине является своеобразным индикатором уже произошедших экономических процессов.

В Украине объявили о выпуске новой банкноты номиналом 2000 грн. В Национальном банке уверяют, что это техническое решение, которое не приведет к росту цен. В то же время экономисты отмечают, что появление самой крупной по номиналу купюры свидетельствует о том, как за последние годы изменилась покупательная способность гривны.

Фокус поговорил с финансовым аналитиком о том, стоит ли беспокоиться по поводу инфляции и что на самом деле означает новый самый крупный номинал.

Новая купюра номиналом 2000 грн: стоит ли украинцам ожидать нового скачка цен и свидетельствует ли это об инфляции

С 4 сентября НБУ вводит в обращение новую банкноту номиналом 2 тыс. грн. Регулятор подчеркивает, что её появление не связано с дополнительной эмиссией денег и, следовательно, не повлечёт за собой инфляционного эффекта.

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Андрей Пышный демонстрирует новую купюру номиналом 2000 грн Фото: НБУ

Почему НБУ вводит банкноту номиналом 2000 грн

Председатель Национального банка Андрей Пышный пояснил, что новая купюра появится в обращении 4 сентября и будет использоваться для замены изношенных банкнот, которые будут постепенно изыматься из обращения. Кроме того, её будут выдавать при обмене безналичных средств на наличные.

По словам Пышного, новый номинал не означает, что Нацбанк начинает печатать больше денег.

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"Введение новой банкноты номиналом 2000 гривен не означает дополнительной эмиссии денег и не повлияет на инфляцию", — заявил глава НБУ Андрей Пышный в эфире "Мы — Украина" 10 июля.

Он также пояснил, что новая банкнота поможет сократить расходы на транспортировку, хранение и кассовое обслуживание наличных денег.

Означает ли появление новой купюры ускорение инфляции?

Финансовый аналитик, член Украинского общества финансовых аналитиков Андрей Шевчишин согласен с тем, что само по себе появление нового номинала не может вызвать рост цен.

"Конечно, сама по себе банкнота не влияет на инфляцию, но её введение отражает реальную инфляцию в стране", — пояснил эксперт в комментарии Фокусу.

Сама по себе банкнота не влияет на инфляцию, но её введение отражает реальный уровень инфляции в стране

По его мнению, введение банкноты номиналом 2000 гривен стало логическим следствием изменений, произошедших в экономике за последние годы.

"Купюра номиналом 2000 грн — это отражение реальной инфляции и потребности в купюрах большего номинала", — говорит Шевчишин и предлагает простой способ оценить ситуацию.

"Нужна ли была бы эта купюра, если бы у нас на протяжении всех лет войны инфляция составляла 5 % в год? Наверное, нет. Мы бы даже 1 грн монеткой не оставляли в сдачу", — отмечает он.

Была ли бы нужна эта купюра, если бы у нас была инфляция 5 % в год на протяжении всей войны? Наверное, нет. Мы бы даже 1 грн монеткой не оставляли в сдачу

По словам эксперта, именно снижение покупательной способности гривны объясняет, почему растет потребность в купюрах большего номинала.

"Фактически за 1 грн купить реальные товары сейчас невозможно (не считая каких-то сыпучих вещей, да и то продавец скажет: "Да возьмите")", — говорит Шевчишин.

Монеты исчезают Фото: Из открытых источников

Почему исчезают копейки и появляются монеты большего номинала

Экономист обращает внимание ещё на одну тенденцию. Параллельно с введением новой банкноты Национальный банк постепенно сокращает использование мелких монет.

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"Копейки выводятся из обращения, купюры с номиналом, вдвое превышающим номинал самой крупной предыдущей купюры, вводятся в обращение", — отмечает он.

Именно поэтому, по мнению эксперта, дискуссия о возвращении "шагов" в качестве наименьшей денежной единицы выглядит противоречивой на фоне появления самой крупной за всю историю независимой Украины банкноты.

О чём свидетельствуют цифры

Шевчишин напоминает, что экономические показатели последних лет объясняют, почему возникла необходимость в новом номинале. По его словам, с декабря 2021 года по июнь 2026 года официальная инфляция в Украине составила 72,5%.

За этот же период гривна также значительно обесценилась:

к доллару США — 55,8%;

к евро — 59,7%.

По мнению эксперта, именно эти процессы и стали предпосылкой появления купюры номиналом 2000 грн.

Новая банкнота номиналом 2 тыс. грн с изображением Василия Стуса Фото: НБУ

Что означает для украинцев появление купюры номиналом 2000 грн

Несмотря на появление новой банкноты самого крупного номинала, не стоит воспринимать это как сигнал о неизбежном скачке инфляции.

Позиции Национального банка и финансовых экспертов по этому вопросу фактически не противоречат друг другу. Регулятор подчеркивает, что новая банкнота не вызывает инфляцию, поскольку не связана с дополнительной эмиссией денег.

Банкнота номиналом 2 тыс. грн Фото: НБУ

В то же время эксперты отмечают, что сама необходимость введения банкноты большего номинала является следствием высокой инфляции и девальвации гривны, которые уже произошли за последние годы.

Напомним, что самая крупная банкнота выйдет 4 сентября. На купюре изображен выдающийся украинский поэт-шестидесятник Василий Стус. Это мыслитель и один из самых активных представителей украинского диссидентского движения.

На новой украинской гривневой банкноте вновь используется шрифт Bickham Script, отметил дизайнер Фото: Богдан Гдаль

А как насчёт шрифтов?..

Между тем украинский дизайнер Богдан Гдаль отметил, что на новой купюре использован "пиратский" шрифт, и напомнил о скандале 2019 года.

"Помните, в 2019 году я с Андреем Шевченко поднимали вопрос о том, что на гривневых банкнотах использованы пиратские шрифты, в частности шрифт Bickham Script с пиратской кириллизацией, созданной россиянкой Александрой Гофман? И Нацбанк из-за резонанса официально оправдывался и обещал провести конкурс на дизайн, чтобы не допускать таких случаев? Сегодня НБУ представил купюру в 2000₴ с изображением Стуса. И там снова этот пиратский Bickham Script. Прошло 7 лет", — написал Богдан Гдаль на своей странице в соцсети.

Ранее сообщалось, что НБУ выпустил новую серебряную памятную монету в честь 250-летия провозглашения независимости США.