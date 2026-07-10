Нова банкнота 2000 грн: що насправді означає поява купюри найбільшого номіналу для економіки України

Фінансові експерти вважають, що поява купюри найбільшого номіналу в Україні є своєрідним індикатором економічних процесів, які вже відбулися.

В Україні анонсували появу нової банкноти номіналом 2000 грн. У Національному банку запевняють, що це технічне рішення, яке не призведе до зростання цін. Водночас економісти зауважують, що поява найбільшої за номіналом купюри є свідченням того, як за останні роки змінилася купівельна спроможність гривні.

Фокус поговорив із фінансовим аналітиком щодо того, чи варто хвилюватися через інфляцію та що насправді означає новий найбільший номінал.

Нова купюра 2000 грн: чи чекати українцям нового стрибка цін і чи свідчить це про інфляцію

Від 4 вересня НБУ запроваджує нову банкноту номіналом 2 тис. грн. Регулятор наголошує, що її поява не пов'язана з додатковою емісією грошей, а отже не матиме інфляційного ефекту.

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Андрій Пишний демонструє нову купюру 2000 грн Фото: НБУ

Чому НБУ вводить банкноту 2000 грн

Голова Національного банку Андрій Пишний пояснив, що нова купюра з'явиться в обігу 4 вересня і використовуватиметься для заміни зношених банкнот, які поступово вилучатимуться з обігу. Її також видаватимуть під час обміну безготівкових коштів на готівку.

За словами Пишного, новий номінал не означає, що Нацбанк починає друкувати більше грошей.

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"Запровадження нової банкноти номіналом 2000 гривень не означає додаткової емісії грошей і не вплине на інфляцію", — заявив голова НБУ Андрій Пишний в ефірі "Ми-Україна" 10 липня.

Він також пояснив, що нова банкнота допоможе знизити витрати на транспортування, зберігання та касове обслуговування готівки.

Чи означає нова купюра прискорення інфляції

Фінансовий аналітик, член Українського товариства фінансових аналітиків Андрій Шевчишин погоджується, що сама по собі поява нового номіналу не може спровокувати зростання цін.

"Авжеж сама банкнота не впливає на інфляцію, але її введення є відображенням реальної інфляції в країні", — пояснив експерт у коментарі Фокусу.

Сама банкнота не впливає на інфляцію, але її введення є відображенням реальної інфляції в країні

На його думку, введення банкноти номіналом 2000 гривень стало логічним наслідком змін, які відбулися в економіці за останні роки.

"Купюра 2000 грн — це відображення реальної інфляції й потреби в більших купюрах", — каже Шевчишин і пропонує простий спосіб оцінити ситуацію.

"Чи потрібна була ця купюра, якби у нас була інфляція 5% на рік усі роки війни? Напевно, ні. Ми б навіть 1 грн монеткою не залишали на здачу", — зазначає він.

Чи потрібна була ця купюра, якби у нас була інфляція 5% на рік впродовж війні? Напевно, ні. Ми би навіть 1 грн монеткою не залишали на решту

За словами експерта, саме зниження купівельної спроможності гривні пояснює, чому зростає потреба у більших номіналах.

"Фактично за 1 грн купити реальних товарів зараз неможливо (не враховуючи сипучих якихось речей, й то продавець скаже: "Та візьміть")", — говорить Шевчишин.

Монети зникають Фото: З відкритих джерел

Чому зникають копійки і з'являються більші номінали

Економіст звертає увагу ще на одну тенденцію. Паралельно із введенням нової банкноти Національний банк поступово скорочує використання дрібних монет.

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"Копійки виводяться, купюри подвійного номіналу від найбільшої попередньої купюри вводяться", — зазначає він.

Саме тому, на думку експерта, дискусія про повернення "шагів" як найменшої грошової одиниці виглядає суперечливою на тлі появи найбільшої за всю історію незалежної України банкноти.

Про що свідчать цифри

Шевчишин нагадує, що економічні показники останніх років пояснюють, чому виникла потреба у новому номіналі. За його словами, з грудня 2021 року до червня 2026 року офіційна інфляція в Україні становила 72,5%.

За цей самий період гривня також суттєво втратила в ціні:

до долара США — 55,8%;

до євро — 59,7%.

На думку експерта, саме ці процеси й стали передумовою появи купюри номіналом 2000 грн.

Нова банкнота номіналом 2 тис. грн із зображенням Василя Стуса Фото: НБУ

Що поява купюри 2000 грн означає для українців

Попри появу нового найбільшого номіналу, сприймати це як сигнал про неминучий стрибок інфляції, не варто.

Позиції Національного банку та фінекспертів у цьому питанні фактично не суперечать одна одній. Регулятор наголошує, що нова банкнота не створює інфляцію, оскільки не пов'язана з додатковою емісією грошей.

Банкнота номіналом 2 тис. грн Фото: НБУ

Водночас експерти звертають увагу, що сама необхідність запровадження банкноти більшого номіналу є наслідком високої інфляції та девальвації гривні, які вже відбулися за останні роки.

Нагадаємо, найбільша банкнота вийде 4 вересня. На купюрі видатного українського поета-шістдесятника Василя Стуса. Це мислитель і один з найактивніших представників українського дисидентського руху.

На українській новій гривневій банкноті знову використовується шрифт Bickham Script, зауважив дизайнер Фото: Богдан Гдаль

А що зі шрифтами?..

Тим часом український дизайнер Богдан Гдаль зауважив, що нова купюра містить "піратський" шрифт і нагадав про скандал 2019 року.

"Памʼятаєте, у 2019 році я з Андрієм Шевченком піднімали питання, що на гривневих банкнотах використано піратські шрифти, зокрема шрифт Bickham Script з піратською кирилізацією від росіянки Олександри Гофман? І Нацбанк через резонанс офіційно виправдовувався і обіцяв провести конкурс на дизайн, не допускаючи таких випадків? Сьогодні НБУ презентували купюру в 2000₴ зі Стусом. І там знову цей піратський Bickham Script. Минуло 7 років", — написав Богдан Гдаль у себе на сторінці в соцмережі.

Раніше йшлося про те, що НБУ випустив нову срібну пам’ятну монету на честь 250-річчя проголошення незалежності США.