Нова купюра 2000 гривень: хто отримає першим та який вплив на інфляцію, — НБУ

Національний банк України з 4 вересня вводить в обіг нову купюру 2000 гривень, розповіли на порталі установи. Першими українцями, які побачать банкноту зі Стусом, будуть працівники банків, куди привезуть пакунки з щойнонадрукованими банкнотами. Чому між презентацією купюри та введенням в обіг пройшло два місяці та зросте інфляція через дії НБУ?

Протягом двох місяців після презентації купюри 2000 гривень банки та небанківські установи повинні були налаштувати обладнання для роботи з новими банкнотами, пояснили в НБУ. Ідеться про налаштування банкоматів, комплексів самообслуговування. Станом на 4 вересня пакунки з грошима вже надійдуть банки й люди зможуть їх отримати для заміни зношених банкнот та під час обміну безготівкових коштів та готівку. НА спеціальній сторінці з презентацією 200 грн наголошується, що інфляція не зростатиме, оскільки не зростатиме маса грошей в обігу.

Нова банкнота увійде в обіг з 4 вересня і дату обрали з огляду на дві символічні причини, розповіли у Нацбанку. Перша причина — бо 4 вересня 1956 року відбулась прем'єр знакового українського фільму "Тіні забутих предків". Друга — бо 4 вересня 1985 року поет Василь Стус, зображений на купюрі, помер у радянському таборі. У НБУ зауважили, що головна причина запровадження нової банкноти — це економічні чинники. Серед них — потреба у більшому номіналі купюр через зростання зарплат та цін, і також ідеться про зростання кількості готівки в обігу з 2019 року (коли запровадили купюру 1000 грн) і по сьогодні (з 390 млрд грн до 970 млрд грн). Ще одна причина — при розрахунках у 55% випадків використовують купюру 1000 грн, а у світі це є підставою для запровадження нових банкнот.

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Купюра 2000 грн — як виглядає нова банкнота НБУ Фото: НБУ

НБУ розповів про захисні елементи нової купюри 2000 грн. У переліку — водяні знаки (багатотоновий портрет Стуса), занурена захисна стрічка з прозорим зображенням з флюоресценцією й магнітним кодом, "віконна" захисна стрічка зі змінним кольором при нахилі, зміна кольору усієї банкноти при нахилі, поява надпису 2000 грн на просвіт, особливі надписи, які читаються через збільшувальне скло.

Купюра 2000 грн — що відомо

Перша презентація купюри 2000 грн відбулась 10 липня. Під час презентації глава НБУ Андрій Пишний та спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук показали друковані купюри та розповіли про дизайн. Нова банкнота схожа за дизайном на купюри 2014-2019 років, має основний колір синій, а головне зображення — поет Василь Стус, який помер у радянській тюрмі. Крім того, на купюрі є рядки вірша Стуса, сокол-боривітер з панно Алли Горської та підпис Андрія Пишного.

Зазначимо, Фокус розповів про причини, чому в Україні з'являється купюра 2000 грн. Як пояснив глава НБУ, головні економічні причини — це зміни у зарплатах, цінах та в обігу готівки. При цьому поява банкноти зменшить витрати держави та банків на логістику готівкових грошей, у магазинах швидше обслуговуватимуть покупців, а людям буде легше розраховуватись готівкою, ідеться у поясненні банку.

Нагадуємо, у січні 2026 року експерт з питань оподаткування, обліку та аудиту Дмитро Олексієнко розповів, коли в Україні з'явиться нова купюра у 5000 грн.