Вступление Украины в ЕС: Шольц, Макрон и Драги прибыли в Киев спецпоездом

Ожидается, что представители ЕС встретятся с Зеленским, чтобы заверить в своей поддержке, а уже 17 июня будет рассмотрена заявка Украины на получение статуса кандидата.

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В четверг, 16 июня, накануне перед рассмотрением заявки Украины на получение статуса кандидата в ЕС, премьер-министр Италии Марио Драги, канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эмманюэль Макрон прибыли в Украину с неофициальным визитом. Об этом сообщил председатель правления "Укрзализныци" Александр Камышин в своем Telegram-канале.

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"Для меня это была уже третья подряд ночь в поезде. Но не только я провел сегодняшнюю ночь в вагоне", — такую подпись Камышин добавил к фотографии лидеров трех стран, приехавших в Киев, чтобы встретиться с Зеленским и обсудить заявку Украины на вступление в ЕС.

Визит не был анонсирован официально, хотя пресса о нем писала. Согласно ожиданиям, представители ЕС должны провести встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским и продемонстрировать солидарность западных стран с Украиной.

По некоторым оценкам, представители Еврокомиссии, скорее всего, решат, что Украине следует предоставить статус кандидата на вступление ЕС, однако это предполагает проведение антикоррупционных реформ и прочих изменений, направленных на укрепление верховенства права в украинском государстве.

Надо сказать, что в ЕС нет общего мнения по этому вопросу. Одни считают, что упомянутые реформы должны быть предварительным условием прежде, чем Украина сможет получить статус кандидата, другие же, что контрольный список реформ понадобится уже перед официальным вступлением Украины в ЕС.

Ранее Фокус сообщал, что руководству Украины понадобится вести переговоры с Кремлем. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон перед визитом в Киев.

Напомним, что Зеленский ответил Макрону на слова об унижении России. Украинский лидер заявил, что от Украины последует соразмерный ответ.