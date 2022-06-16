Вступ України в ЄС: Шольц, Макрон та Драґі прибули до Києва спецпотягом

Очікується, що представники ЄС зустрінуться із Зеленським, щоб запевнити у своїй підтримці, а вже 17 червня розглянуть заявку України на набуття статусу кандидата.

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У четвер, 16 червня, напередодні перед розглядом заявки України на набуття статусу кандидата в ЄС, прем'єр-міністр Італії Маріо Драґі, канцлер Німеччини Олаф Шольц та президент Франції Емманюель Макрон прибули в Україну з неофіційним візитом. Про це повідомив голова правління "Укрзалізниці" Олександр Камишін у своєму Telegram-каналі.

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"Для мене це була вже третя поспіль ніч у потязі. Але не тільки я провів сьогоднішню ніч у вагоні", — такий підпис Камишін додав до фотографії лідерів трьох країн, які приїхали до Києва, щоб зустрітися із Зеленським та обговорити заявку України на вступ до ЄС.

Візит не був анонсований офіційно, хоч преса про нього писала. Згідно з очікуваннями, представники ЄС мають провести зустріч із президентом України Володимиром Зеленським та продемонструвати солідарність західних країн з Україною.

За деякими оцінками, представники Єврокомісії, найімовірніше, вирішать, що Україні слід надати статус кандидата на вступ ЄС, однак це передбачає проведення антикорупційних реформ та інших змін, спрямованих на зміцнення верховенства права в українській державі.

Треба сказати, що в ЄС немає спільної думки щодо цього питання. Одні вважають, що згадані реформи мають бути попередньою умовою, перш ніж Україна зможе отримати статус кандидата, інші ж, що контрольний список реформ знадобиться вже перед офіційним вступом України до ЄС.

Раніше Фокус повідомляв, що керівництву України доведеться вести переговори з Кремлем. Про це заявив президент Франції Емманюель Макрон перед візитом до Києва.

Нагадаємо, що Зеленський відповів Макрону на слова про приниження Росії. Український лідер заявив, що від України піде відповідна відповідь.