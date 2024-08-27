20 лет сидеть не будет: астролог рассказала о будущем Павла Дурова после задержания

Задержание основателя Telegram Павла Дурова во Франции может стать путем к его трансформации и перерождению. Возможно, он все продаст и создаст новую сеть.

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После того, как Павла Дурова задержали во время его прилета во Францию, в СМИ появилось множество предположений, что ждет основателя Telegram. Свое слово по этому поводу сказали и эзотерики. Так, астролог и таролог Арина (Arina Magic Art) на своей странице в Instagram разобрала, какое будущее у Дурова.

По ее словам, Павел Дуров — человек, у которого в центре формулы Души 6-бальный Плутон, а это — постоянные трансформации, рост через кризисы.

"От него требуется духовное перерождение, переосмысление своей жизни, так как оставаться на прежнем уровне душа уже не может. Нужен прорыв вверх, нужны новые смыслы, необходимо развитие. Плохо то, что он пошел по грибам и сознание сильно замутнено. При этом, у него есть личный враг, который активизировался и создал ему этот кордебалет с арестом во Франции. По его транзитам, ему надо было сидеть тихо и не высовываться до своего дня рождения, которое наступит 10.10. Еще и 40 лет — это определенный рубеж в жизни человека", — пишет она.

Арина уверена, что у Дурова будет колоссальная поддержка со стороны властей нескольких стран, сообществ и влиятельных людей.

"Он обладает огромными ресурсами. Не удивлюсь, если он продаст Telegram и создаст новую сеть", — продолжает астролог.

Она подчеркивает, что все, имеющее отношение к темам Плутона: власть, секреты, секс, большие деньги, политика, влияние, шантаж, интернет, долги, большие структуры, будет притягиваться к нему, как магнит.

Астролог обращает внимание на то, что душа Дурова выбрала для себя очень интересное воплощение.

Случившееся может быть и "ответкой" за прошлое, не исключает Арина.

"Пишут, что это ему прилетело за то, что он стал донором спермы для многих детей и, типа, это не экологично. У него Восходящий кармический Узел (Раху) находится в 5 доме в знаке Тельца: кармическая задача иметь детей (у него их своих двое), и быть связанным с темами развлечений, творчества, детей и всего легкого, что приносит радость, а также, накапливать материальные ресурсы, уходить от неоправданного риска, тайных схем, манипуляций. Нет. Он как раз, свою миссию по этой теме четко выполнил. Людям с таким узлом часто детей дают непростым способом, через ЭКО или сложности с зачатием. А Павел даже мог иметь свою репродуктивную клинику — это тоже четкое выполнение кармической задачи", — говорит автор.

Она добавила, что здесь сработали его напряженные транзитные аспекты:

"Павлу никто не указ, он специфический по характеру (Уран на Асценденте) и любит встрять в споры (Лилит в Овне в 3 доме). Он знал, куда он летит. Он будет договариваться с властьимущими: это могут и правительственные организации и кланы".

В комментариях астролог уточнила, что в феврале 2024 года у Павла начался напряженный аспект между Плутонами, который продлится до конца 2025 года.

"Плутон — это родная энергия Дурова, на которой он проживает свою земную жизнь, и эта энергия сейчас заставит его меняться еще сильнее через внешнее влияние, агрессию, давление, политику, госорганы, преследования. Восставать из пепла", — пишет она.

Также автор прогноза уверена, что он выкарабкается из этой ситуации".

"Его выпустят. Не будет 20 лет сидеть. Он духовный человек, но пересек определеную линию. Карма тут как тут… Придется от чего-то отказаться, что-то потерять добровольно или под влиянием внешних сил".

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