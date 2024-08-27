20 років сидіти не буде: астролог розповіла про майбутнє Павла Дурова після затримання

Затримання засновника Telegram Павла Дурова у Франції може стати шляхом до його трансформації та переродження. Можливо, він усе продасть і створить нову мережу.

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Після того, як Павла Дурова затримали під час його прильоту до Франції, у ЗМІ з'явилося безліч припущень, що чекає на засновника Telegram. Своє слово з цього приводу сказали й езотерики. Так, астролог і таролог Аріна (Arina Magic Art) на своїй сторінці в Instagram розібрала, яке майбутнє у Дурова.

За її словами, Павло Дуров — людина, у якої в центрі формули Душі 6-бальний Плутон, а це — постійні трансформації, зростання через кризи.

"Від нього потрібне духовне переродження, переосмислення свого життя, оскільки залишатися на колишньому рівні душа вже не може. Потрібен прорив угору, потрібні нові смисли, необхідний розвиток. Погано те, що він пішов по грибах і свідомість сильно замутнена. При цьому в нього є особистий ворог, який активізувався і створив йому цей кордебалет з арештом у Франції. За його транзитами, йому треба було сидіти тихо і не висовуватися до свого дня народження, яке настане 10.10. Ще й 40 років — це певний рубіж у житті людини", — пише вона.

Аріна впевнена, що у Дурова буде колосальна підтримка з боку влади кількох країн, спільнот і впливових людей.

"Він володіє величезними ресурсами. Не здивуюся, якщо він продасть Telegram і створить нову мережу", — продовжує астролог.

Вона підкреслює, що все, що має стосунок до тем Плутона: влада, секрети, секс, великі гроші, політика, вплив, шантаж, інтернет, борги, великі структури, буде притягуватися до нього, як магніт.

Астролог звертає увагу на те, що душа Дурова вибрала для себе дуже цікаве втілення.

Те, що трапилося, може бути і "відповіддю" за минуле, не виключає Аріна.

"Пишуть, що це йому прилетіло за те, що він став донором сперми для багатьох дітей і, типу, це не екологічно. У нього Висхідний кармічний Вузол (Раху) перебуває в 5 домі в знаку Тельця: кармічне завдання мати дітей (у нього їх своїх двоє), і бути пов'язаним із темами розваг, творчості, дітей і всього легкого, що приносить радість, а також, накопичувати матеріальні ресурси, ухилятися від невиправданого ризику, таємних схем, маніпуляцій. Ні. Він якраз свою місію щодо цієї теми чітко виконав. Людям із таким вузлом часто дітей дають непростим способом, через ЕКЗ або складнощі із зачаттям. А Павло навіть міг мати свою репродуктивну клініку — це теж чітке виконання кармічного завдання", — каже автор.

Вона додала, що тут спрацювали його напружені транзитні аспекти:

"Павлу ніхто не указ, він специфічний за характером (Уран на Асценденті) і любить встрягти в суперечки (Ліліт в Овні в 3 домі). Він знав, куди він летить. Він буде домовлятися з можновладцями: це можуть і урядові організації, і клани".

У коментарях астролог уточнила, що в лютому 2024 року у Павла почався напружений аспект між Плутонами, який триватиме до кінця 2025 року.

"Плутон — це рідна енергія Дурова, на якій він проживає своє земне життя, і ця енергія зараз змусить його змінюватися ще сильніше через зовнішній вплив, агресію, тиск, політику, держоргани, переслідування. Повставати з попелу", — пише вона.

Також авторка прогнозу впевнена, що він вибереться з цієї ситуації".

"Його випустять. Не буде 20 років сидіти. Він духовна людина, але перетнув певну лінію. Карма тут як тут... Доведеться від чогось відмовитися, щось втратити добровільно або під впливом зовнішніх сил".

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