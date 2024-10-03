Лунный календарь на октябрь 2024 года: какие дни будут благоприятными
Фазы Луны считаются важным аспектом, который может оказывать влияние на эмоциональное состояние и поведение человека. Про самые опасные дни в октябре — рассказываем дальше.
Астролог Анжела Перл рассказала, когда в октябре 2024 года Луна будет менять свой статус, а также, какие дни во второй месяц осени будут благоприятными и неблагоприятными для важных дел.
Фазы Луны в октябре 2024 года
Убывающая: с 18 по 31 октября
Новолуние: 2 октября
Растущая: с 3 по 16 октября
Полная Луна: 17 октября
Также 17 октября 2024 года произойдет лунное затмение.
Лунный календарь на октябрь 2024 года: благоприятные дни
Удачными для важных дел и начинаний в октябре считаются такие даты: 2, 5, 10, 12-13, 15, 22-24, 27, 29-30 октября.
Лунный календарь на октябрь 2024 года: неблагоприятные дни
Опасным и неблагоприятным для важных в октябре дел считается 17 число.
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