Місячний календар на жовтень 2024 року: які дні будуть сприятливими

Фази Місяця вважаються важливим аспектом, який може впливати на емоційний стан і поведінку людини. Про найнебезпечніші дні в жовтні — розповідаємо далі.

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Астрологиня Анжела Перл розповіла, коли в жовтні 2024 року Місяць змінюватиме свій статус, а також, які дні в другий місяць осені будуть сприятливими і несприятливими для важливих справ.

Фази Місяця в жовтні 2024 року

Спадний: з 18 по 31 жовтня

Молодик: 2 жовтня

Зростальний: з 3 по 16 жовтня

Повний Місяць: 17 жовтня

Також 17 жовтня 2024 року відбудеться місячне затемнення.

Місячний календар на жовтень 2024 року: сприятливі дні

Вдалими для важливих справ і починань у жовтні вважаються такі дати: 2, 5, 10, 12-13, 15, 22-24, 27, 29-30 жовтня.

Місячний календар на жовтень 2024 року: несприятливі дні

Небезпечним і несприятливим для важливих у жовтні справ вважається 17 число.

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