Растущая Луна с 3 по 16 октября 2024 года: что нельзя делать

3 октября началась растущая фаза Луны, которая продлится до 16 октября. Это время может сулить нам кардинальные перемены.

Related video

Луна растет в период между новолунием и полнолунием. Астролог Анжела Перл рассказала, чем благоприятна и чем опасна эта фаза Луны.

Растущая Луна: как распознать

Растущая Луна напоминает узкий "серп", который острыми кончиками направлен влево — так начинается эта фаза, которая длится с 1 по 7 лунный день. Период Растущей Луны считается благоприятным временем для начала новых проектов, установки целей и планирования будущего. Энергия Луны поддерживает рост и развитие ваших усилий.

Растущая Луна: что нужно делать

Начинать новые проекты и дела: это считается благоприятным временем для старта новых инициатив: будь то работа, бизнес или личные проекты.

Заключать сделки и подписывать контракты: в этот период часто советуют начинать новые партнерства и заключать важные договоренности.

Заниматься финансовыми вопросами: это хорошее время для инвестиций, покупок и других финансовых операций, которые должны принести прибыль.

Обучение и самосовершенствование: начало нового учебного курса, изучение новых навыков или работа над собой могут быть особенно эффективными в этот период.

Очищение и детоксикация: это время особенно благоприятно для различных процедур по очищению организма.

Медитация и визуализация целей: использование времени растущей луны для медитации, постановки целей и визуализации их достижения считается полезным.

Растущая Луна: что нельзя делать

Стричь волосы: считается, что волосы, подстриженные в период растущей луны, могут быстрее расти или наоборот, медленнее.

Начинать новые дела и проекты: по многим преданиям, начинать что-то новое в период растущей луны может не принести успеха или положительных результатов.

Сажать растения: в сельском хозяйстве растения, посаженные в период растущей луны, могут давать слабые урожаи или расти не так, как ожидалось.

Планировать операции и медицинские процедуры: считается, что раны исцеляются медленнее в этот период.

Заниматься сбором лекарственных трав: по некоторым учениям, травы, собранные в период растущей луны, могут иметь менее выраженные лечебные свойства.

Также Фокус писал лунный календарь на октябрь 2024 года