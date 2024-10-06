Стиль жизни
Растущая Луна с 3 по 16 октября 2024 года: что нельзя делать
Наталья Гулий
37
3 октября началась растущая фаза Луны, которая продлится до 16 октября. Это время может сулить нам кардинальные перемены.
Related video
Луна растет в период между новолунием и полнолунием. Астролог Анжела Перл рассказала, чем благоприятна и чем опасна эта фаза Луны.
Растущая Луна: как распознать
Растущая Луна напоминает узкий "серп", который острыми кончиками направлен влево — так начинается эта фаза, которая длится с 1 по 7 лунный день. Период Растущей Луны считается благоприятным временем для начала новых проектов, установки целей и планирования будущего. Энергия Луны поддерживает рост и развитие ваших усилий.
Растущая Луна: что нужно делать
- Начинать новые проекты и дела: это считается благоприятным временем для старта новых инициатив: будь то работа, бизнес или личные проекты.
- Заключать сделки и подписывать контракты: в этот период часто советуют начинать новые партнерства и заключать важные договоренности.
- Заниматься финансовыми вопросами: это хорошее время для инвестиций, покупок и других финансовых операций, которые должны принести прибыль.
- Обучение и самосовершенствование: начало нового учебного курса, изучение новых навыков или работа над собой могут быть особенно эффективными в этот период.
- Очищение и детоксикация: это время особенно благоприятно для различных процедур по очищению организма.
- Медитация и визуализация целей: использование времени растущей луны для медитации, постановки целей и визуализации их достижения считается полезным.
Растущая Луна: что нельзя делать
- Стричь волосы: считается, что волосы, подстриженные в период растущей луны, могут быстрее расти или наоборот, медленнее.
- Начинать новые дела и проекты: по многим преданиям, начинать что-то новое в период растущей луны может не принести успеха или положительных результатов.
- Сажать растения: в сельском хозяйстве растения, посаженные в период растущей луны, могут давать слабые урожаи или расти не так, как ожидалось.
- Планировать операции и медицинские процедуры: считается, что раны исцеляются медленнее в этот период.
- Заниматься сбором лекарственных трав: по некоторым учениям, травы, собранные в период растущей луны, могут иметь менее выраженные лечебные свойства.
Также Фокус писал лунный календарь на октябрь 2024 года