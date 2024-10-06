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Зростальний Місяць з 3 по 16 жовтня 2024 року: що не можна робити
Наталія Гулій
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3 жовтня розпочалася зростальна фаза Місяця, яка триватиме до 16 жовтня. Цей час може обіцяти нам кардинальні зміни.
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Зростальний Місяць — це період між Молодиком і Повним місяцем. Астрологиня Анжела Перл розповіла, чим сприятлива і чим небезпечна ця фаза Місяця.
Зростальний Місяць: як розпізнати
Зростальний Місяць нагадує вузький "серп", який гострими кінчиками спрямований ліворуч — так починається ця фаза, що триває з 1 до 7 місячного дня. Період Зростального Місяця вважається сприятливим часом для початку нових проєктів, встановлення цілей і планування майбутнього. Енергія Місяця підтримує зростання і розвиток ваших зусиль.
Зростальний Місяць: що потрібно робити
- Починати нові проєкти і справи: це вважається сприятливим часом для старту нових ініціатив: чи то робота, чи то бізнес, чи то особисті проєкти.
- Укладати угоди і підписувати контракти: у цей період часто радять починати нові партнерства й укладати важливі домовленості.
- Займатися фінансовими питаннями: це гарний час для інвестицій, покупок та інших фінансових операцій, які мають принести прибуток.
- Навчання і самовдосконалення: початок нового навчального курсу, вивчення нових навичок або робота над собою можуть бути особливо ефективними в цей період.
- Очищення і детоксикація: цей час особливо сприятливий для різних процедур з очищення організму.
- Медитація та візуалізація цілей: використовуйте час Зростального Місяця для медитації, постановки цілей і візуалізації їхнього досягнення.
Зростальний Місяць: що не можна робити
- Стригти волосся: вважається, що волосся, підстрижене в період Зростального Місяця може швидше рости або навпаки, повільніше.
- Починати нові справи і проєкти: за багатьма переказами, починати щось нове в період Зросталнього Місяця може не дати успіху або позитивних результатів.
- Садити рослини: у сільському господарстві рослини, посаджені в період Зростального Місяця можуть давати слабкі врожаї або рости не так, як очікувалося.
- Планувати операції та медичні процедури: вважається, що рани зцілюються повільніше в цей період.
- Займатися збором лікарських трав: за деякими вченнями, трави, зібрані в період Місяця, що зростає, можуть мати менш виражені лікувальні властивості.
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