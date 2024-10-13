Знаки Зодиака, которые ощутят влияние самого большого Суперлуния 2024 года

Ближайшее полнолуние также станет самым большим и ярким Суперлунием в 2024 году. Особенно осторожными в этот период стоит быть Овнам, Весам, Ракам и Козерогам.

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Астролог Анжела Перл рассказала, кто из знаков Зодиака ощутит влияние самого большого Суперлуния 2024 года.

Самое больше Суперлуние 2024 года: когда произойдет

Суперлунием называют явление, когда Полнолуние совпадает с моментом максимального сближения Луны с Землей в своей орбите — в перигее. Поскольку Луна будет находиться ближе к Земле, чем обычно, она будет казаться больше и ярче на небе. В октябре 2024 года полнолуние и самое большое Суперлуние произойдет 17-го числа в 14:26 по киевскому времени. Это Полнолуние будет происходить в знаке Овна, что уже само по себе наделяет его энергией решительности, смелости и независимости. Овен — это знак огненной стихии, известный своей активностью, напористостью и стремлением к лидерству. Полнолуние в Овне — это время, когда могут проявляться следующие аспекты:

Кто из знаков Зодиака ощутит влияние этого Суперлуния?

Овен

Для Овнов это будет важный момент личных изменений. Ожидайте эмоциональной ясности в отношении того, кто вы есть и какие цели для вас важны. Возможны важные перемены в самопозиционировании или внешнем виде. Полнолуние даст вам толчок к действиям, и вы сможете завершить проекты, которые давно откладывали. Будьте особо осторожны с эмоциями и ничего не начинайте именно в день Суперлуния.

Весы

Полнолуние в Овне находится в вашем доме партнерских отношений, поэтому основные изменения или кульминации могут произойти в личной или деловой сфере. Это время требует внимания к тому, как вы взаимодействуете с другими людьми, особенно в долгосрочных отношениях. Если существуют нерешенные конфликты, они могут выйти на поверхность. Уделите внимание партнерским отношениям, установите четкие границы и постарайтесь прийти к компромиссу.

Рак и Козерог

Эти знаки могут ощущать сильное давление в сфере карьеры и дома. Это время принесет кульминацию в профессиональной жизни — возможно, завершение проекта, получение признания или важные изменения в карьерном направлении. Однако может возникнуть напряжение между работой и домом, так что важно искать баланс между этими сферами.

Лев и Стрелец

Для огненных знаков это полнолуние может стать стимулом для новых достижений и личностного роста. Появится возможность взять на себя лидерскую роль или проявить себя в новом свете. Эти знаки могут почувствовать влияние этого полнолуния на эмоциональном и подсознательном уровне. Это время для внутреннего очищения и завершения старых циклов. Возможно, вы почувствуете желание отстраниться от суеты и сосредоточиться на своем внутреннем мире. Важно обратить внимание на свои сны и интуицию, так как они могут принести важные откровения.

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