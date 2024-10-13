Знаки Зодіаку, які відчують вплив найбільшого Супермісяця 2024 року

Найближчий повний місяць також стане найбільшим і найяскравішим Супермісяцем у 2024 році. Особливо обережними в цей період варто бути Овнам, Терезам, Ракам і Козерогам.

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Найбільший Супермісяць 2024 року: коли відбудеться

Супермісяцем називають явище, коли повний Місяць збігається з моментом максимального зближення Місяця із Землею у своїй орбіті — у перигеї. Оскільки Місяць перебуватиме ближче до Землі, ніж зазвичай, він здаватиметься більшим і яскравішим на небі. У жовтні 2024 року повний місяць і найбільший Супермісяць відбудеться 17-го числа о 14:26 за київським часом. Цей Повний Місяць відбуватиметься в знаку Овна, що вже само по собі наділяє його енергією рішучості, сміливості та незалежності. Овен — це знак вогняної стихії, відомий своєю активністю, напористістю і прагненням до лідерства. Повний місяць в Овні — це час, коли можуть проявлятися такі аспекти:

Хто зі знаків Зодіаку відчує вплив цього Супермісяця?

Овен

Для Овнів це буде важливий момент особистих змін. Очікуйте емоційної ясності щодо того, хто ви є і які цілі для вас важливі. Можливі важливі зміни в самопозиціонуванні або зовнішньому вигляді. Повний місяць дасть вам поштовх до дій, і ви зможете завершити проєкти, які давно відкладали. Будьте особливо обережні з емоціями і нічого не починайте саме в день Супермісяця.

Терези

Повний місяць в Овні перебуває у вашому домі партнерських стосунків, тому основні зміни або кульмінації можуть відбутися в особистій або діловій сфері. Цей час вимагає уваги до того, як ви взаємодієте з іншими людьми, особливо в довгострокових стосунках. Якщо існують невирішені конфлікти, вони можуть вийти на поверхню. Приділіть увагу партнерським взаєминам, встановіть чіткі межі і постарайтеся дійти компромісу.

Рак і Козеріг

Ці знаки можуть відчувати сильний тиск у сфері кар'єри та вдома. Цей час принесе кульмінацію в професійному житті — можливо, завершення проєкту, отримання визнання або важливі зміни в кар'єрному напрямку. Однак може виникнути напруга між роботою і домом, тож важливо шукати баланс між цими сферами.

Лев і Стрілець

Для вогняних знаків цей повний місяць може стати стимулом для нових досягнень і особистісного зростання. З'явиться можливість взяти на себе лідерську роль або проявити себе в новому світлі. Ці знаки можуть відчути вплив цього повного місяця на емоційному та підсвідомому рівні. Це час для внутрішнього очищення і завершення старих циклів. Можливо, ви відчуєте бажання відсторонитися від метушні та зосередитися на своєму внутрішньому світі. Важливо звернути увагу на свої сни та інтуїцію, оскільки вони можуть принести важливі одкровення.

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