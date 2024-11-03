3 ноября 2024 года: княжны Анны Всеволодовны - что сегодня нельзя делать

Сегодня нельзя подписывать документы и пускать в дом незнакомцев.

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Что случилось 3 ноября?

Сегодня православная церковь почитает память княжны Анны Всеволодовны. Она была обручена с византийским царевичем, но их брак не состоялся. Поэтому девушка решила посвятить свою жизнь Богу. Ее отец, князь Всеволод Ярославич, построил для дочери женский Андреевский монастырь, где Анна стала настоятельницей. Она славится тем, что открыла первую в Европе школу для девочек, где они изучали грамоту, пение и разные ремесла.

Что нельзя делать 3 ноября:

подписывать документы;

пускать в дом незнакомцев;

чинить что-то.

Народные поверья и приметы:

дым идет из дымовой трубы ровно — будет мороз;

мыши начали рыть ямы — скоро похолодает;

утренний мороз — к снегопаду.

День ангела празднуют:

Богдан, Василий, Владимир, Георгий, Иван, Илья, Иосиф, Кузьма, Николай, Александр, Павел, Петр, Семен, Сергей, Федор, Анна, Евдокия, Светлана.

Родились 3 ноября:

1952 год — Лесь Подервянский, украинский художник, автор сатирических пьес;

1995 год — Кендалл Дженнер, американская супермодель, участница телешоу "Семейство Кардашьян".

А также в этот день:

1493 год — Христофор Колумб открывает Доминику;

1927 год — в Нью-Йорке под рекой Гудзон открывают тоннель Голланда – первый в мире подводный тоннель для транспорта;

1992 год — президентом США становится Билл Клинтон;

2007 год — премьера мультсериала "Футурама" в Украине;

2020 год — президентские выборы в США между кандидатами Джо Байденом и Дональдом Трампом.

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