17 ноября 2024 года: Григория Чудотворца - что сегодня нельзя делать
Сегодня нельзя есть мясо, рыбу и молочные продукты, а также ссориться с родными.
Что случилось 17 ноября?
Сегодня православная церковь почитает память святого Григория Чудотворца. Он был епископом Неокесарийским. Жил в пустыне, помогал отверженным и бедным. Григорий обладал даром проповедования, он сумел многих обратить в христианство. Когда он поступил в кафедральный собор, в Неокесарии проживало лишь 17 христиан, а вот перед его смертью осталось только несколько язычников.
Также 17 ноября празднуют Международный день студента и День студента в Украине.
Что нельзя делать 17 ноября:
- есть мясо, рыбу и молочные продукты;
- ссориться с родными;
- выносить мусор из дома после полудня.
Народные поверья и приметы:
- какая погода сегодня, такой она будет зимой;
- луна в светлом кругу — погода скоро изменится;
- мороз — зима будет холодной;
- на реке темный лед – следующий год будет урожайным.
День ангела празднуют:
Григорий, Лазарь, Михаил, Никон, Сергей, Андрей.
Родились 17 ноября:
1942 год — Мартин Скорсезе, американский кинорежиссер, лауреат премий "Оскар", "Золотой глобус", BAFTA, "Эмми" и др. наград;
1965 год — Руслана Писанка (ум. 2022), украинская актриса и телеведущая;
1982 год — Андрухович София, украинская писательница, переводчица и публицистка;
1989 год — Роман Зозуля, украинский футболист, нападающий сборной Украины и ФК "Днепр" (г. Днепр).
А также в этот день:
1804 год — основывают университет в Харькове;
1869 год — в Египте официально открывается Суэцкий канал;
1913 год — по Панамскому каналу прошло первое судно;
1966 год — в ночь на 17 ноября зарегистрировали самый большой метеорный дождь в истории.
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