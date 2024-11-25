Что предвещают звезды: астрологический прогноз на неделю с 25 ноября по 1 декабря

Эта неделя обещает быть насыщенной и одновременно эмоционально изнурительной. Следует быть осмотрительными и осторожными. Подробнее читайте в астрологическом прогнозе на неделю от Ании Анимы специально для Фокуса.

Неделя с 25 ноября по 1 декабря будет довольно изнурительной эмоционально, следует быть внимательными и осторожными при решении серьезных и важных решений. Неделя завершится началом нового лунного цикла. Полный астрологический прогноз на неделю с 25 ноября по 1 декабря специально для Фокуса рассказала астролог Ания Анима.

25 ноября, понедельник

По словам астролога, что энергетика понедельника 25 ноября не очень благоприятна для различных дел, но с другой стороны, к ней присоединяется влияние, что создает преграды в этих делах и, возможно, определенные осложнения. Поэтому будьте более внимательными и настойчивыми, гибкими и спокойными.

"Следите за внутренним равновесием и позитивным уровнем мышления, ведь наши мысли являются первым источником для всего. Также с 07:34 до 13:19 добавляется влияние Луны без курса, которая как будто сбивает наш фокус внимания, что добавляет осложнений в пути. Делает такое состояние как в тумане поэтому стоит быть особенно внимательными", — пояснила Ания Анима.

26 ноября, вторник

Второй день недели — 26 ноября — день Экадаши, благоприятный для поста, голодания и оздоровления.

По словам астролога, энергетика дня легкая, благоприятная для путешествий, начала обучения, строительных дел, образования, занятия спортом.

"С 26 декабря Меркурий идет ретроградное движение и это говорит нам о том, что надо быть более внимательными при подготовке и подписании документов. В коммуникациях могут возвращаться не решенные вопросы, а также люди, идеи. В это время не стоит покупать гаджеты. Будьте внимательны", — предупреждает астролог.

27 ноября, среда

Как отметила Ания Анима, энергетика третьего дня недели довольно благоприятна для обучения, улучшения здоровья, работы над состоянием своего здоровья, архитектурной деятельности.

"День несет в себе хороший потенциал для духовного развития, саморазвития, работы над собой. 27 сентября также надо быть внимательнее с 11:14 до конца суток, поскольку это промежуток времени под влиянием Луны без курса, которая дает затмевающее влияние на наше сознание", — пояснила астролог.

28 ноября, четверг

Энергетика 28 ноября, по словам астролога, подвижная, благоприятная для строительных работ, активных действий, для делового общения и реализации совместных проектов.

29 ноября, пятница

Как объяснила Ания Анима, энергетика 29 ноября смешанная, благоприятная для обычной рутинной деятельности, повседневных дел. Не благоприятна для начала важных дел, ведь этот день направлен больше на отдачу, чем на начало чего-то важного. Также в течение дня могут быть различные осложнения, поэтому будьте внимательны и занимайтесь своей обычной работой.

30 ноября, суббота

Первый выходной на этой неделе, 30 ноября, обладает минимумом энергии, поскольку это последний день лунного цикла. Также, по словам астролога, утром и до 13:52 имеем влияние Луны без курса, поэтому не стоит заниматься важными делами. Благоприятно отдыхать, заниматься духовными практиками, медитациями, прогуляться на природе.

1 декабря, воскресенье

Неделя завершится, 1 декабря, в воскресенье. По словам Ании Анимы, с 8 часов до 12:50 — промежуток Луны без курса, поэтому будьте более внимательны.

"Это день начала нового лунного цикла. И энергетика его особенная, поскольку полнолуние происходит в знаке зодиака Скорпион (согласно ведической астрологии), где луна сочетается с Солнцем и Меркурием. Это знак трансформации, следовательно, следующий лунный цикл несет в себе потенциалы большой трансформации. Всегда в начале лунного цикла стоит спланировать свой следующий этап, расписать планы. И поскольку это воскресенье, то можно начать делать что-то важное для реализации планов. Буквально 2-3 шага в нужном направлении", — резюмировала астролог.

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