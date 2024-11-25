Що віщують зірки: астрологічний прогноз на тиждень із 25 листопада по 1 грудня

Цей тиждень обіцяє бути насиченим і водночас емоційно виснажливим. Слід бути обачними та обережними. Детальніше читайте в астрологічному прогнозі на тиждень від Анії Аніми спеціально для Фокусу.

Тиждень із 25 листопада по 1 грудня буде доволі виснажливим емоційно, слід бути уважними та обережними під час вирішення серйозних та важливих завдань. Тиждень завершиться початком нового місячного циклу. Повний астрологічний прогноз на тиждень із 25 листопада по 1 грудня спеціально для Фокусу розповіла астрологиня Анія Аніма.

25 листопада, понеділок

За словами астрологині, енергетика понеділка 25 листопада не дуже сприятлива для різноманітних справ, але з іншого боку, до неї доєднується вплив, що створює припони у цих справах і, можливо, певні ускладнення. Тож будьте більш уважними і наполегливими, гнучкими та спокійними.

"Стежте за внутрішньою рівновагою та позитивним рівнем мислення, адже наші думки є першоджерелом для усього. Також з 07:34 до 13:19 додається вплив Місяця без курсу, який наче збиває наш фокус уваги, що додає ускладнень у шляху. Робить такий стан, наче в тумані, тож варто бути особливо уважними", — пояснила Анія Аніма.

26 листопада, вівторок

Другий день тижня — 26 листопада — день Екадаші, сприятливий для посту, голодування й оздоровлення.

За словами астрологині, енергетика дня легка, сприятлива для мандрівок, початку навчання, будівельних справ, освіти, заняття спортом.

"З 26 грудня Меркурій йде ретроградний рух і це говорить нам про те, що треба бути більш уважними під час підготовки і підписання документів. В комунікаціях можуть повертатися не вирішені питання, а також люди, ідеї. У цей час не варто купляти гаджети. Будьте уважні", — попереджає астрологиня.

27 листопада, середа

Як зазначила Анія Аніма, енергетика третього дня тижня доволі сприятлива для навчання, покращення здоров'я, роботи над станом свого здоров'я, архітектурної діяльності.

"День несе в собі хороший потенціал для духовного розвитку, саморозвитку, роботи над собою. 27 вересня також треба бути уважнішими з 11:14 до кінця доби, оскільки це проміжок часу під впливом Місяця без курсу, який дає затьмарювальний вплив на нашу свідомість", — пояснила астрологиня.

28 листопада, четвер

Енергетика 28 листопада, за словами астрологині, рухлива, сприятлива для будівельних робіт, активних дій, для ділового спілкування та реалізації спільних проєктів.

29 листопада, п'ятниця

Як пояснила Анія Аніма, енергетика 29 листопада змішана, сприятлива для звичайної рутинної діяльності, повсякденних справ. Не сприятлива для початку важливих справ, адже цей день спрямований більш на віддачу, ніж на початок чогось важливого. Також протягом дня можуть бути різноманітні ускладнення, тож будьте уважні і займайтесь своєю звичайною роботою.

30 листопада, субота

Перший вихідний цього тижня, 30 листопада, має мінімумом енергії, оскільки це останній день місячного циклу. Також, за словами астрологині, зранку і до 13:52 маємо вплив Місяця без курсу, тож не варто займатися важливими справами. Сприятливо відпочивати, займатися духовними практиками, медитаціями, прогулятися на природі.

1 грудня, неділя

Тиждень завершиться, 1 грудня, неділі. За словами Анії Аніми, з 08:00 до 12:50 — проміжок Місяця без курсу, тож будьте більш уважні.

"Це день початку нового місячного циклу. І енергетика його особлива, оскільки повня відбувається в знаку зодіаку Скорпіон (згідно ведичної астрології), де місяць поєднується з Сонцем і Меркурієм. Це знак трансформації, отже, наступний місячний цикл несе в собі потенціали великої трансформації. Завжди на початку місячного циклу варто спланувати свій наступний етап, розписати плани. І оскільки це неділя, то можна почати робити щось важливе для реалізації планів. Буквально 2-3 кроки у потрібному напрямку", — резюмувала астрологиня.

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