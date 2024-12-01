Календарь красоты на декабрь 2024 года: когда делать процедуры

Лунный календарь расскажет про точные благоприятные даты для похода в салон красоты, чтобы эффект от процедуры порадовал. В декабре будет много удачных дат для ухода за собой.

Лунный календарь является главным помощником в выборе дат для посещения салона красоты, ведь результат наших перевоплощений будет нас радовать, если было удачно подобрано лунное время. Астролог Анжела Перл рассказала, когда лучше делать процедуры красоты в декабре 2024 года.

Лунный календарь красоты на декабрь 2024 года:

Стрижка и окрашивания волос: 3, 5-7, 11-13, 18-23, 28-29 декабря

Маникюр и педикюр: 4, 6, 10, 12-13, 1-17, 28, 30 декабря;

Похудение: с 16 по 31 декабря

Удаление пигментных пятен, бородавок: 18-23 декабря

Эпиляция и депиляция: 3, 5-7, 18-23, 28-29 декабря

Хирургические операции: с 16 по 31 декабря

Лечение зубов: с 16 по 31 декабря

Астрологи подчеркивают, что в период растущей Луны (с 2 по 14 декабря) важно позаботиться о своем питании и разгрузке организма, а если будут проблемы со сном — принимайте теплые травяные ванны. Также астрологи говорят, что полная Луна (15 декабря) влияет на качество сна — не переутомляйтесь и не переедайте в этот день.

Также Фокус писал календарь магнитных бурь на декарь 2024 года