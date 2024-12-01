Календар краси на грудень 2024 року: коли робити процедури

Місячний календар розповість про точні сприятливі дати для походу в салон краси, щоб ефект від процедури порадував. У грудні буде багато вдалих дат для догляду за собою.

Місячний календар є головним помічником у виборі дат для відвідування салону краси, адже результат наших перевтілень буде нас тішити, якщо було вдало підібрано місячний час. Астрологиня Анжела Перл розповіла, коли краще робити процедури краси в грудні 2024 року.

Місячний календар краси на грудень 2024 року:

Стрижка та фарбування волосся: 3, 5-7, 11-13, 18-23, 28-29 грудня

Манікюр і педикюр: 4, 6, 10, 12-13, 1-17, 28, 30 грудня;

Схуднення: з 16 по 31 грудня

Видалення пігментних плям, бородавок: 18-23 грудня

Епіляція та депіляція: 3, 5-7, 18-23, 28-29 грудня

Хірургічні операції: з 16 по 31 грудня

Лікування зубів: з 16 по 31 грудня

Астрологи підкреслюють, що в період Зростального Місяця (з 2 до 14 грудня), важливо подбати про своє харчування і розвантаження організму, а якщо будуть проблеми зі сном — приймайте теплі трав'яні ванни. Також астрологи кажуть, що Повний Місяць (15 грудня) впливає на якість сну — не перевтомлюйтеся і не переїдайте цього дня.

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