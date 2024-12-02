Что предвещают звезды: астрологический прогноз на неделю с 2 по 8 декабря

Эта неделя обещает быть очень изнурительной эмоционально. Поэтому следует беречь силы и больше уделить времени своему ментальному здоровью. Подробнее читайте в астрологическом прогнозе на неделю от Ании Анимы специально для Фокуса.

Неделя со 2 по 8 декабря будет довольно сложной эмоционально, поэтому следует быть бдительным и беречь свой ресурс. Полный астрологический прогноз на неделю со 2 по 8 декабря специально для Фокуса рассказала астролог Ания Анима.

2 декабря, понедельник

По словам астролога, понедельник, 2 декабря, отличается резкой энергетикой, которая побуждает к осторожности. Она уточнила, что в этот день не стоит браться за важные дела или принимать решения, которые могут повлиять на будущее. Лучше всего уделить время отдыху, работать в расслабленном темпе и избегать перегрузок. Вечером рекомендуется провести водные процедуры — теплая ванна или контрастный душ помогут успокоить ум. Медитация также будет уместной, чтобы восстановить внутренний баланс.

"В этот день Венера переходит из знака Стрельца в Козерога, придавая нашим эмоциям большей структурированности и ответственности. Мы становимся более прагматичными в выборе, что хорошо в подготовке к зимним праздникам. Подарки, которые вы выберете, будут практичными и полезными", — пояснила астролог.

3 декабря, вторник

Второй день недели — вторник, 3 декабря. По словам астролога, энергетика этого дня остается резкой, однако открывает возможности для углубления в суть важных вопросов. Это удачный день для анализа причин проблем и поиска путей их решения.

Кроме этого, по словам Ании Анимы, день подходит для умеренных физических нагрузок, занятий спортом или работы на свежем воздухе. Однако лучше избегать начала новых проектов и крупных обязательств. Особенно благоприятной будет сельскохозяйственная деятельность, которая позволит вам совместить полезное с приятным.

4 декабря, среда

Как отметила Ания Анима, среда, 4 декабря, будет полна контрастов. С 09:40 начинается период "пустые руки", который продлится до 5 декабря 09:20. В это время не стоит покупать, начинать новые дела или заключать сделки. Вместо этого используйте момент для завершения старых задач, очистки пространства и освобождения от ненужного. Это отличный период для отдачи долгов и жертвования.с 21:30 добавляется влияние Вишти Карана, который усложняет путь, создавая препятствия. Впрочем, этот период приходится на ночное время, поэтому позвольте себе отдохнуть и не беспокоиться о лишнем.

5 декабря, четверг

В четверг, 5 декабря, по словам астролога, после 09:20 энергетика дня становится благоприятной. Ания Анима добавила, что это идеальное время для задач, направленных на долгосрочные результаты. Если у вас есть крупные проекты или важные планы, уделите им особое внимание — это заложит успешную основу для будущего.

6 декабря, пятница

Как пояснила Ания Анима, в пятницу, 6 декабря, энергетика дня прекрасно подходит для краткосрочных дел и действий, направленных на оздоровление. Лечебные процедуры, особенно те, что касаются улучшения слуха, будут эффективными. До 14:00 вы можете получить важную информацию или услышать ответы на вопросы, которые вас давно беспокоят. Будьте внимательны к знакам и подсказкам в этот день.

7 декабря, суббота

Первый выходной этой недели, суббота, 7 декабря, принесет умеренно резкую энергетику, которая подчеркивается влиянием Сатурна. Этот день может иметь суровую или несколько грустную эмоциональную окраску. Сатурн ставит перед нами вызов: найти радость даже в сложных обстоятельствах.

"Посвятите этот день отдыху, прогулкам на природе или общению с пожилыми людьми. Их поддержка и тепло способны придать вам сил и вдохновения", — пояснила астролог.

8 декабря, воскресенье

Неделя завершится, в воскресенье, 8 декабря. Энергетика этого дня, по словам Ании Анимы, является умеренно благоприятной. Впрочем, с 06:00 до 18:00 действует влияние Вишти Карана, что может вызвать определенные трудности. Старайтесь избегать спешки и быть внимательными в своих действиях. В конце дня атмосфера станет более гармоничной, позволяя вам подготовиться к новой неделе с легкостью и уверенностью.

"Помните, что сейчас идет период ретро-Юпитера и ретро-Меркурия, а с 6.12 к ним присоединяется ретро-Марс! Это время осложнений, когда стоит быть внимательнее, осознанно-спокойнее, избегать провокаций, заботиться о себе и людях вокруг себя!" — резюмировала эксперт в области астрологии.

Напомним, ранее мы писали, что новолуние в Скорпионе 1 декабря 2024 года: астрологический прогноз для всех знаков зодиака.

Кроме этого, Фокус писал, о календаре красоты на декабрь 2024 года: когда делать процедуры.