Що віщують зірки: астрологічний прогноз на тиждень із 2 до 8 грудня

Цей тиждень обіцяє бути дуже виснажливим емоційно. Тому слід берегти сили і більше приділити часу своєме ментальному здоров'ю. Детальніше читайте в астрологічному прогнозі на тиждень від Анії Аніми спеціально для Фокусу.

Тиждень із 2 до 8 грудня буде доволі складним емоційно, саме тому слід бути пильним і берегти свій ресурс. Повний астрологічний прогноз на тиждень із 2 до 8 грудня спеціально для Фокусу розповіла астрологиня Анія Аніма.

2 грудня, понеділок

За словами астрологині, понеділок, 2 грудня, вирізняється різкою енергетикою, яка спонукає до обережності. Вона уточнила, що цього дня не варто братися за важливі справи чи ухвалювати рішення, що можуть вплинути на майбутнє. Найкраще приділити час відпочинку, працювати у розслабленому темпі та уникати перевантажень. Ввечері рекомендується провести водні процедури — тепла ванна чи контрастний душ допоможуть заспокоїти розум. Медитація також буде доречною, щоб відновити внутрішній баланс.

"Цього дня Венера переходить зі знаку Стрільця до Козорога, додаючи нашим емоціям більшої структурованості та відповідальності. Ми стаємо прагматичнішими у виборі, що добре у підготовці до зимових свят. Подарунки, які ви оберете, будуть практичними та корисними", — пояснила астрологиня.

3 грудня, вівторок

Другий день тижня — вівторок, 3 грудня. За словами астрологині, енергетика цього дня залишається різкою, однак відкриває можливості для заглиблення у суть важливих питань. Це вдалий день для аналізу причин проблем та пошуку шляхів їх вирішення.

Крім цього, за словами Анії Аніми, день вдалий для помірних фізичних навантажень, занять спортом або роботи на свіжому повітрі. Проте краще уникати початку нових проєктів і великих зобов’язань. Особливо сприятливою буде сільськогосподарська діяльність, яка дозволить вам поєднати корисне з приємним.

4 грудня, середа

Як зазначила Анія Аніма, середа, 4 грудня, буде сповнена контрастів. З 09:40 починається період "порожні руки", який триватиме до 5 грудня 09:20. У цей час не варто купувати, починати нові справи чи укладати угоди. Натомість використовуйте момент для завершення старих завдань, очищення простору та звільнення від непотрібного. Це чудовий період для віддавання боргів і жертвування. Із 21:30 додається вплив Вішті Карана, який ускладнює шлях, створюючи перешкоди. Втім, цей період припадає на нічний час, тож дозвольте собі відпочити й не перейматися зайвим.

5 грудня, четвер

У четвер, 5 грудня, за словами астрологині, після 09:20 енергетика дня стає сприятливою. Анія Аніма додала, що це ідеальний час для завдань, спрямованих на довгострокові результати. Якщо у вас є великі проєкти чи важливі плани, приділіть їм особливу увагу — це закладе успішну основу для майбутнього.

6 грудня, п’ятниця

Як пояснила Анія Аніма, у п'ятницю, 6 грудня, енергетика дня чудово підходить для короткострокових справ і дій, спрямованих на оздоровлення. Лікувальні процедури, особливо ті, що стосуються покращення слуху, будуть ефективними. До 14:00 ви можете отримати важливу інформацію чи почути відповіді на питання, які вас давно турбують. Будьте уважними до знаків і підказок цього дня.

7 грудня, субота

Перший вихідний цього тижня, субота, 7 грудня, принесе помірно різку енергетику, яка визначається впливом Сатурна. Цей день може мати суворе чи дещо сумне емоційне забарвлення. Сатурн ставить перед нами виклик: знайти радість навіть у складних обставинах.

"Присвятіть цей день відпочинку, прогулянкам на природі або спілкуванню з літніми людьми. Їхня підтримка й тепло здатні додати вам сил і натхнення", — пояснила астрологиня.

8 грудня, неділя

Тиждень завершиться, у неділю, 8 грудня. Енергетика цього дня, за словами Анії Аніми, є помірно сприятливою. Втім, з 06:00 до 18:00 діє вплив Вішті Карана, що може викликати певні труднощі. Намагайтеся уникати поспіху та бути уважними у своїх діях. Наприкінці дня атмосфера стане гармонійнішою, дозволяючи вам підготуватися до нового тижня з легкістю та впевненістю.

"Пам'ятайте, що наразі триває період ретро-Юпітера і ретро-Меркурія, а з 6.12 до них доєднується ретро-Марс! Це час ускладнень, коли варто бути уважнішими, усвідомлено-спокійнішими, уникати провокацій, дбати про себе і людей навколо себе!" — резюмувала експертка в області астрології.

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