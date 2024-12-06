Три ретроградных планеты одновременно: чего ожидать в эту неделю

Конец этой недели и вся следующая вся планета будет под влиянием сразу трех ретроградных планет — Меркурия, Юпитера и Марса. Астролог рассказала, как пережить этот период. Подробнее в материале.

В субботу, 7 декабря, ретроградными станут сразу три планеты — Меркурий, Юпитер и Марс. О том, каким будет этот период и как действовать специально для Фокуса рассказала астролог Ания Анима.

"Представьте, что вы на перекрестке. Вокруг шум, машины сигналят, на горизонте облака, и кажется, что мир застыл в ожидании чего-то важного. Именно такое ощущение принесет период с 7 по 15 декабря 2024 года — время, когда три ретроградные планеты, будто три могущественных стража, остановятся, чтобы задать нам ключевые вопросы: что для вас действительно важно? Куда вы направляетесь и с чем пришло время попрощаться? Ретроградный Меркурий, Юпитер и Марс создают мощное поле для переосмысления. Да, это не простое время. Оно может показаться запутанным, сложным и даже эмоционально тяжелым. Но если понять, что это не кризис, а пауза для внутренней настройки, можно увидеть, сколько возможностей открывается перед нами", — рассказала эксперт.

Что происходит на небе?

По словам астролога, в этом периоде звезды будто приглашают нас заглянуть вглубь себя. Ания Анима рассказала подробнее, что нам подсказывают их энергии согласно астрологическому прогнозу:

1. Меркурий в Скорпионе — наш разум будто погружается в темные воды подсознания. Астролог добавила, что в этот период мы можем почувствовать, что пришло время разобраться с тем, что давно тянет нас назад. Ания Анима объяснила, что это время поиска истины: то ли исправление ошибок прошлого, то ли осознание, что что-то больше не работает. Она добавила, что не спешите в разговорах — слова, сказанные на эмоциях, могут иметь долговременные последствия.

2. Юпитер в Тельце — замедлитесь и спросите себя: что для вас действительно ценно? Материальное благосостояние? Уютный дом? Или, возможно, внутреннее спокойствие? Астролог объяснила, что в это время лучше всего пересмотреть свои финансы и мечты, связанные со стабильностью.

3. Марс в Раке — наши эмоции становятся полем битвы. По словам астролога, это время, когда сила кажется слабостью, а слабость оборачивается силой. Гнев может вырваться наружу, но вместо того, чтобы разрушать, он приглашает нас к заботе о близких и укреплению своих "тылов". Энергия Марса призывает нас защищать тех, кого мы любим, но делать это мягко и осознанно.

Что это значит для нас?

Астролог Ания Анима рассказала, что для нас означает этот период с 7 по 15 декабря. Во-первых, по ее словам, это не время для новых больших начинаний. Планеты будто говорят: остановись, оглянись назад, заверши старое. Во-вторых, эмоции будут сильными. Будьте готовы к внутренним и внешним вызовам. Это время, когда люди могут быть более раздражительными, тревожными. Но вместо того, чтобы втягиваться в конфликты, попробуйте стать тем, кто создает спокойствие. Помните: забота о других начинается с заботы о себе.

Как поддержать себя?

Ания Анима также посоветовала, как в этот период ретроградности трех планет позаботиться о себе.

Для тела и ума:

- Ешьте теплую, питательную пищу. Простота — ваш лучший друг.

- Практикуйте глубокое дыхание. Каждое утро начинайте с нескольких минут, просто слушая свое дыхание — это поможет успокоить ум.

- Избегайте перегрузок и бессмысленных действий. Если чувствуете усталость, дайте себе время на восстановление.

Для бизнеса и финансов:

- Используйте время для пересмотра старых стратегий. Проведите аудит своих дел: что работает, а что давно требует изменений?

- Избегайте рискованных шагов. Не берите больших займов, не подписывайте сложных контрактов.

Для отношений и семьи:

- Слушайте своих близких. Иногда человеку нужно лишь, чтобы его услышали.

- Создайте уют дома: зажгите свечи, испеките что-то ароматное — мелочи объединяют.

- Если возникают конфликты, спросите себя: "Чего я действительно хочу? Решить проблему или доказать свою правоту?"

Для души:

- Прочитайте книгу, которая вдохновляет.

- Напишите письмо себе из прошлого или будущего. Что вы хотите сказать себе, когда жизнь кажется сложной?

- Позвольте себе мечтать. Но не о том, что будет, а о том, что вы можете создать уже сейчас.

Свет в конце туннеля

"Этот период — как темная ночь перед рассветом. Да, он может принести временные трудности, но это время для внутренней работы, которая закладывает прочный фундамент для нового этапа. Если вы чувствуете, что земля под ногами дрожит, помните: это не разрушение, это перестройка", — заявила астролог.

По ее словам, сохраняя внимание, спокойствие и внутренний баланс, вы сможете не только пройти через этот период, но и выйти из него с новыми силами. Пусть эти дни станут временем заботы о себе, укрепления связей с близкими и работы над тем, чтобы стать тем, кем вы всегда мечтали быть.

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