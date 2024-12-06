Три ретроградних планети водночас: чого очікувати в цей тиждень

Кінець цього тижня та весь наступний вся планета буде під впливом одразу трьох ретроградних планет — Меркурія, Юпітера і Марсу. Астрологиня розповіла, як пережити цей період. Детальніше в матеріалі.

У суботу, 7 грудня, ретроградними стануть одразу три планети — Меркурій, Юпітер і Марс. Про те, яким буде цей період та як діяти спеціально для Фокусу розповіла астрологиня Анія Аніма.

"Уявіть, що ви на перехресті. Навколо шум, машини сигналять, на горизонті хмари, і здається, що світ застиг в очікуванні чогось важливого. Саме таке відчуття принесе період із 7 по 15 грудня 2024 року — час, коли три ретроградні планети, ніби три могутні охоронці, зупиняться, щоб поставити нам ключові запитання: що для вас дійсно важливо? Куди ви прямуєте? І з чим настав час попрощатися? Ретроградний Меркурій, Юпітер і Марс створюють потужне поле для переосмислення. Так, це не простий час. Він може здатися заплутаним, складним і навіть емоційно важким. Але якщо зрозуміти, що це не криза, а пауза для внутрішнього налаштування, можна побачити, скільки можливостей відкривається перед нами", — розповіла експертка.

Що відбувається на небі?

За словами астрологині, у цьому періоді зірки ніби запрошують нас зазирнути вглиб себе. Анія Аніма розповіла детальніше, що нам підказують їхні енергії згідно з астрологічим прогнозом:

1. Меркурій у Скорпіоні — наш розум ніби занурюється у темні води підсвідомості. Астрологиня додала, що у цей період ми можемо відчути, що настав час розібратися з тим, що давно тягне нас назад. Анія Аніма пояснила, що це час пошуку істини: чи то виправлення помилок минулого, чи то усвідомлення, що щось більше не працює. Вона додала, що не поспішайте у розмовах — слова, сказані на емоціях, можуть мати довготривалі наслідки.

2. Юпітер у Тельці — сповільніться і запитайте себе: що для вас дійсно цінне? Матеріальний добробут? Затишний дім? Чи, можливо, внутрішній спокій? Астрологиня пояснила, що у цей час найкраще переглянути свої фінанси та мрії, пов’язані зі стабільністю.

3. Марс у Раку — наші емоції стають полем битви. За словами астрологині, це час, коли сила здається слабкістю, а слабкість обертається силою. Гнів може вирватися назовні, але замість того, щоб руйнувати, він запрошує нас до турботи про близьких і зміцнення своїх "тилів". Енергія Марса закликає нас захищати тих, кого ми любимо, але робити це м’яко й усвідомлено.

Що це означає для нас?

Астрологиня Анія Аніма розповіла, що для нас означає цей період з 7 по 15 грудня. По-перше, за її словами, це не час для нових великих починань. Планети ніби говорять: зупинись, озирнись назад, заверши старе. По-друге, емоції будуть сильними. Будьте готові до внутрішніх і зовнішніх викликів. Це час, коли люди можуть бути більш дратівливими, тривожними. Але замість того, щоб втягуватися у конфлікти, спробуйте стати тим, хто створює спокій. Пам’ятайте: турбота про інших починається із турботи про себе.

Як підтримати себе?

Анія Аніма також порадила, як у цей період ретроградності трьох планет подбати про себе.

Для тіла і розуму:

• Їжте теплу, поживну їжу. Простота — ваш найкращий друг.

• Практикуйте глибоке дихання. Щоранку починайте з кількох хвилин, просто слухаючи своє дихання — це допоможе заспокоїти розум.

• Уникайте перевантажень і безглуздих дій. Якщо відчуваєте втому, дайте собі час на відновлення.

Для бізнесу і фінансів:

• Використовуйте час для перегляду старих стратегій. Проведіть аудит своїх справ: що працює, а що давно потребує змін?

• Уникайте ризикованих кроків. Не беріть великих позик, не підписуйте складних контрактів.

Для стосунків і сім'ї:

• Слухайте своїх близьких. Іноді людині потрібно лише, щоб її почули.

• Створіть затишок вдома: запаліть свічки, спечіть щось ароматне — дрібниці об’єднують.

• Якщо виникають конфлікти, запитайте себе: "Чого я дійсно хочу? Вирішити проблему чи довести свою правоту?"

Для душі:

• Прочитайте книгу, яка надихає.

• Напишіть листа собі з минулого або майбутнього. Що ви хочете сказати собі, коли життя здається складним?

• Дозвольте собі мріяти. Але не про те, що буде, а про те, що ви можете створити вже зараз.

Світло в кінці тунелю

"Цей період — як темна ніч перед світанком. Так, він може принести тимчасові труднощі, але це час для внутрішньої роботи, яка закладає міцний фундамент для нового етапу. Якщо ви відчуваєте, що земля під ногами тремтить, пам’ятайте: це не руйнування, це перебудова", — заявила астрологиня.

За її словами, зберігаючи увагу, спокій і внутрішній баланс, ви зможете не лише пройти через цей період, але й вийти з нього із новими силами. Нехай ці дні стануть часом турботи про себе, зміцнення зв’язків із близькими та роботи над тим, щоб стати тим, ким ви завжди мріяли бути.

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