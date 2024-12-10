Что предвещают звезды: астрологический прогноз на неделю с 9 по 15 декабря

Узнайте, как звезды повлияют на ваше настроение, дела и планы на этой неделе! Астролог Ания Анима подготовила подробный прогноз для каждого дня, чтобы вы могли избежать стресса, найти гармонию и использовать благоприятные моменты для успеха.

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Узнайте, какие дни с 9 по 15 декабря будут благоприятными для новых начинаний, а когда лучше избегать важных решений. Специально для Фокуса астролог Ания Анима подготовила подробный прогноз на неделю.

9 декабря, понедельник

По ее словам, понедельник, 9 декабря, это день с неблагоприятной энергетикой, ведь Луна сочетается с Раху, что может вызвать негативные мысли и эмоциональный дисбаланс. Она добавила, что это день "пустых рук", поэтому посоветовала избегать важных начинаний. Астролог объяснила, что вечер стоит посвятить медитации, водным процедурам и восстановлению внутренней гармонии.

10 декабря, вторник

Уже во вторник, 10 декабря, по словам Ании Анимы, энергетика дня становится более стабильной. По ее словам, это удачное время для планирования и работы над долгосрочными проектами. Кроме этого, она уточнила, что вторник благоприятен для физической активности и дел, требующих выносливости.

11 декабря, среда

Среда, 11 декабря, по словам астролога, динамичный и благоприятный день. Эксперт добавила, что это день экадаши, который подходит для поста и духовных практик. Однако с 11:00 до 23:00 продолжается Вишти Карана — период, когда стоит избегать принятия важных решений или начала новых дел.

12 декабря, четверг

Уже в четверг, 12 декабря, энергетика дня резкая из-за сочетания Луны с Марсом, что может провоцировать импульсивность, конфликтность и желание рисковать.

"Избегайте споров и необдуманных действий, сосредоточьтесь на сохранении эмоционального баланса", — пояснила астролог.

13 декабря, пятница

Пятница, 13 декабря, день со смешанной энергетикой. Ания Анима добавила, что утро благоприятно для повседневных дел, но не для новых начинаний. Сочетание Луны с Юпитером добавляет оптимизма. С 16:00 начинается период "пустых рук" — это время для очищения пространства, выполнения долгов и благотворительности.

14 декабря, суббота

В субботу, 14 декабря, после 14:00 по словам астролога, энергетика становится более гармоничной. Она добавила, что это отличное время для отдыха, простых задач и восстановления сил. Рекомендуется провести день в спокойной атмосфере.

15 декабря, воскресенье

В воскресенье, 15 декабря, день полнолуния, который является кульминацией предыдущих двух недель. Как пояснила Ания Анима, Солнце переходит из знака Скорпиона в Стрельца, что приносит более позитивную и оптимистичную энергию. Астролог добавила, что не стоит принимать важные решения и что-то важное начинать, но этот день хорош для планирования следующей недели.

Общие рекомендации на неделю от Ании Анимы

1. Избегайте важных решений в периоды "пустых рук" и Вишти Карана.

2. Следите за своим эмоциональным состоянием, чтобы избежать стресса и конфликтов.

3. Используйте благоприятные дни для планирования и долгосрочных дел, а сложные — для отдыха и внутренних практик.

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