Що віщують зірки: астрологічний прогноз на тиждень з 9 по 15 грудня

Дізнайтеся, як зорі вплинуть на ваш настрій, справи та плани цього тижня! Астрологиня Анія Аніма підготувала детальний прогноз для кожного дня, щоб ви могли уникнути стресу, знайти гармонію та використати сприятливі моменти для успіху.

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Дізнайтеся, які дні з 9 по 15 грудня будуть сприятливими для нових починань, а коли краще уникати важливих рішень. Спеціально для Фокусу астрологиня Анія Аніма підготувала детальний прогноз на тиждень.

9 грудня, понеділок

За її словами, понеділок, 9 грудня, це день з несприятливою енергетикою, адже Місяць поєднується з Раху, що може викликати негативні думки та емоційний дисбаланс. Вона додала, що це день "порожніх рук", тому порадила уникати важливих починань. Астрологиня пояснила, що вечір варто присвятити медитації, водним процедурам та відновленню внутрішньої гармонії.

10 грудня, вівторок

Вже у вівторок, 10 грудня, за словами Анії Аніми, енергетика дня стає стабільнішою. За її словами, це вдалий час для планування та роботи над довгостроковими проєктами. Крім цього, вона уточнила, що вівторок сприятливий для фізичної активності та справ, що потребують витривалості.

11 грудня, середа

Середа, 11 грудня, за словами астрологині, динамічний та сприятливий день. Експертка додала, що це день екадаші, який підходить для посту та духовних практик. Однак з 11:00 до 23:00 триває Вішті Карана — період, коли варто уникати ухвалення важливих рішень чи починання нових справ.

12 грудня, четвер

Вже у четвер, 12 грудня, енергетика дня різка через поєднання Місяця з Марсом, що може провокувати імпульсивність, конфліктність і бажання ризикувати.

"Уникайте суперечок та необдуманих дій, зосередьтеся на збереженні емоційного балансу", — пояснила астрологиня.

13 грудня, п'ятниця

П'ятниця, 13 грудня, день зі змішаною енергетикою. Анія Аніма додала, що ранок сприятливий для повсякденних справ, але не для нових починань. Поєднання Місяця з Юпітером додає оптимізму. З 16:00 починається період "порожніх рук" — це час для очищення простору, виконання боргів та благодійності.

14 грудня, субота

У суботу, 14 грудня, після 14:00 за словами астрологині, енергетика стає гармонійнішою. Вона додала, що це чудовий час для відпочинку, простих завдань та відновлення сил. Рекомендується провести день у спокійній атмосфері.

15 грудня, неділя

У неділю, 15 грудня, день повні, який є кульмінацією попередніх двох тижнів. Як пояснила Анія Аніма, Сонце переходить зі знаку Скорпіона у Стрільця, що приносить більш позитивну та оптимістичну енергію. Астрологиня додала, що не варто ухвалювати важливі рішення і щось важливе розпочинати, але цей день хороший для планування наступного тижня.

Загальні рекомендації на тиждень від Анії Аніми

1. Уникайте важливих рішень у періоди "порожніх рук" і Вішті Карана.

2. Слідкуйте за своїм емоційним станом, щоб уникнути стресу та конфліктів.

3. Використовуйте сприятливі дні для планування та довгострокових справ, а складні — для відпочинку та внутрішніх практик.

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