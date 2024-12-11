Как встретить год Змеи 2025, чтобы он принес счастье и удачу: советы астролога

Змея – умное, утонченное и спокойное существо, и это нужно учитывать, планируя встречу Нового года.

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До наступления Нового года осталось ровно три недели. По восточному календарю 2025 год пройдет под знаком Зеленой Деревянной Змеи. От того, как человек встретит этот праздник, во многом зависит то, что он принесет. Как правильно подготовиться к празднику и как его отметить, чтобы успех и удача сопутствовали вам следующие 12 месяцев, рассказала у себя на странице в Instagram известный украинский астролог Илона Сахарова.

По словам астролога, новогодняя ночь – особенное время, когда люди загадывают желания, строят планы и стараются задобрить символ года.

Как встречать Новый год?

Поскольку Змея не терпит суеты и показной роскоши, а является мудрым, неторопливым и созерцательным существом, Новый год лучше встретить в кругу самых близких людей и отказаться от шумных гуляний, громких звуков, чтобы не спугнуть новую покровительницу года.

Как задобрить змею и привлечь гармонию, достаток в дом?

Накануне нового года необходимо очистить энергетически пространство: сделать уборку, помыть полы с солью, окурить дом шалфеем или пало санто.

В доме должно быть много зелени, декор из камней и также хорошо поставить фонтанчик, насыпав в водичку горсть золотых монет.

Следует избегать в декоре огненных моментов и ярких, красных, агрессивных оттенков.

Лучше отдать предпочтение в сервировке и украшениям спокойным серым, коричневым, зеленым оттенкам. Можно добавить пайетки, чешую, несколько серебристых и золотых моментов. Нужно избегать чрезмерного гламура и блеска.

В чем встречать Новый год?

Поскольку Змея – это элегантность и утонченность, то главный критерий при выборе одежды – сдержанный шик и изысканность. Лучше отдать предпочтение легким натуральным тканям, таким как шелк, бархат, кашемир, избегать красных, огненных оттенков и анималистических принтов.

Что касается цветовой гаммы, то в приоритете – все спокойные глубокие оттенки зеленого, коричневые тона с металлическим отливом, черный наряд с золотом и серебром, пастельные оттенки, молочные и серые оттенки.

Украшения лучше надевать из серебра, поскольку это – священный метал в восточных традициях. Из камней – изумруд, малахит и жемчуг.

Что поставить на стол на Новый год?

Астролог отмечает, что блюда на новогоднем столе должны быть легкими и полезными и без сильной термической обработки. Лучше их запекать и тушить, готовить на пару.

Еще один момент, который стоит учитывать при приготовлении праздничных угощений, – никаких специй, поскольку острые блюда разозлят Змею.

Хорошим выбором станут блюда из рыбы и морепродуктов, особенно благоприятно готовить блюда из угря, семги или форели. В этот праздник на столе место зерновым, орехам и овощам.

Из мясных деликатесов Сахарова рекомендует готовить кролика, утку или гуся.

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