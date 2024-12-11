Як зустріти рік Змії 2025, щоб він приніс щастя й удачу: поради астрологині

Змія — розумна, витончена і спокійна істота, і це потрібно враховувати, плануючи зустріч Нового року.

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До настання Нового року залишилося рівно три тижні. За східним календарем 2025 рік пройде під знаком Зеленої Дерев'яної Змії. Від того, як людина зустріне це свято, багато в чому залежить те, що воно принесе. Як правильно підготуватися до свята і як його відзначити, щоб успіх і удача супроводжували вас наступні 12 місяців, розповіла у себе на сторінці в Instagram відома українська астрологиня Ілона Сахарова.

За словами астрологині, новорічна ніч — особливий час, коли люди загадують бажання, будують плани і намагаються задобрити символ року.

Як зустрічати Новий рік?

Оскільки Змія не терпить метушні та показної розкоші, а є мудрою, неквапливою і споглядальною істотою, Новий рік краще зустріти в колі найближчих людей і відмовитися від гучних гулянь, гучних звуків, щоб не злякати нову покровительку року.

Як задобрити змію і привернути гармонію, достаток у дім?

Напередодні нового року необхідно очистити енергетичний простір: зробити прибирання, помити підлогу з сіллю, обкурити будинок шавлією або пало санто.

У будинку має бути багато зелені, декор з каменів і також добре поставити фонтанчик, насипавши у водичку жменю золотих монет.

Слід уникати в декорі вогненних моментів і яскравих, червоних, агресивних відтінків.

Краще віддати перевагу в сервіровці та прикрасах спокійним сірим, коричневим, зеленим відтінкам. Можна додати паєтки, луску, кілька сріблястих і золотих моментів. Потрібно уникати надмірного гламуру та блиску.

У чому зустрічати Новий рік?

Оскільки Змія — це елегантність і витонченість, то головний критерій при виборі одягу — стриманий шик і вишуканість. Краще віддати перевагу легким натуральним тканинам, таким як шовк, оксамит, кашемір, уникати червоних, вогняних відтінків і анімалістичних принтів.

Що стосується колірної гами, то в пріоритеті — всі спокійні глибокі відтінки зеленого, коричневі тони з металічним відливом, чорне вбрання із золотом і сріблом, пастельні відтінки, молочні та сірі відтінки.

Прикраси краще вдягати зі срібла, оскільки це — священний метал у східних традиціях. З каменів — смарагд, малахіт і перли.

Що поставити на стіл на Новий рік?

Астрологиня зазначає, що страви на новорічному столі мають бути легкими й корисними та без сильної термічної обробки. Краще їх запікати й тушкувати, готувати на парі.

Ще один момент, який варто враховувати при приготуванні святкових страв, — жодних спецій, оскільки гострі страви розлютять Змію.

Хорошим вибором стануть страви з риби і морепродуктів, особливо сприятливо готувати страви з вугра, сьомги або форелі. У це свято на столі місце зерновим, горіхам і овочам.

З м'ясних делікатесів Сахарова рекомендує готувати кролика, качку або гусака.

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