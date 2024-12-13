Венера в Водолее с 7 декабря по 3 января: как это повлияет на нашу жизнь

Венера в Водолее открывает период смелых решений, свободы и новизны, который принесет обновления в отношениях, творчестве и финансовых подходах.

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7 декабря Венера вошла в знак Водолея и сразу же образовала соединение с Плутоном. Транзит продлится до 3 января 2025 года, принося с собой дух свободы и новизны, по словам астролога Марины Скади.

Энергия Венеры в Водолее: чего ожидать

Венера в Водолее заряжает нас энергией новаторства, дружбы и легкости в романтических и материальных аспектах жизни. Это отличное время для экспериментов в моде, дизайне и искусстве.

Однако стоит помнить, что с 7 декабря по 27 февраля Марс находится в ретроградном движении. Это значит, что любые кардинальные изменения во внешности или серьезные косметологические процедуры могут привести к неожиданным результатам. Подумайте дважды, прежде чем действовать. Энергия Водолея помогает разрушать старые ограничения и находить новые пути к достижению общих целей. Это подходящее время для пересмотра финансовых стратегий и методов управления средствами.

С 16 декабря Меркурий завершит ретроградное движение, что принесет свежий взгляд на стабильные проекты и поможет внедрить инновации. Но не стоит торопить события — ретроградный Марс требует осторожности в действиях.

Венера в Водолее может также подтолкнуть к завершению неудовлетворяющих отношений. Если любовь не приносила радости, то и разлука пройдет без сожалений. У многих появится желание освежить старые связи или начать новые, необычные отношения. Традиционные форматы могут казаться слишком ограничивающими.

Этот период способствует созданию сообществ, обмену идеями и участию в социальных или творческих проектах. Особенно благоприятно это время для онлайн-платформ. Возрастет интерес к гуманитарным инициативам, технологиям, цифровому искусству и инновациям. Ожидается больше предложений для инвестиций в IT-сектор и проекты, связанные с научными открытиями и прогрессом.

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