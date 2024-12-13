Венера у Водолії з 7 грудня до 3 січня: як це вплине на наше життя

Венера у Водолії відкриває період сміливих рішень, свободи і новизни, який принесе оновлення у стосунках, творчості та фінансових підходах.

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7 грудня Венера увійшла в знак Водолія і відразу ж утворила з'єднання з Плутоном. Транзит триватиме до 3 січня 2025 року, приносячи із собою дух свободи і новизни, за словами астрологині Марини Скаді.

Енергія Венери у Водолії: чого очікувати

Венера у Водолії заряджає нас енергією новаторства, дружби і легкості в романтичних і матеріальних аспектах життя. Це чудовий час для експериментів у моді, дизайні та мистецтві.

Однак варто пам'ятати, що з 7 грудня до 27 лютого Марс перебуває в ретроградному русі. Це означає, що будь-які кардинальні зміни в зовнішності або серйозні косметологічні процедури можуть призвести до несподіваних результатів. Подумайте двічі, перш ніж діяти. Енергія Водолія допомагає руйнувати старі обмеження і знаходити нові шляхи до досягнення спільних цілей. Це вдалий час для перегляду фінансових стратегій і методів управління коштами.

З 16 грудня Меркурій завершить ретроградний рух, що принесе свіжий погляд на стабільні проєкти і допоможе впровадити інновації. Але не варто квапити події — ретроградний Марс вимагає обережності в діях.

Венера у Водолії може також підштовхнути до завершення незадовільних стосунків. Якщо кохання не приносило радості, то й розлука мине без жалю. У багатьох з'явиться бажання освіжити старі зв'язки або почати нові, незвичайні стосунки. Традиційні формати можуть здаватися занадто обмежувальними.

Цей період сприяє створенню спільнот, обміну ідеями та участі в соціальних або творчих проєктах. Особливо сприятливий цей час для онлайн-платформ. Зросте інтерес до гуманітарних ініціатив, технологій, цифрового мистецтва та інновацій. Очікується більше пропозицій для інвестицій в IT-сектор і проєкти, пов'язані з науковими відкриттями та прогресом.

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