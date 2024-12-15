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Стиль жизни

Последнее Полнолуние в этом году уже сегодня: что нельзя делать

Фото: Getty

Последнее Полнолуние 2024 года состоится 15 декабря в 11:02 по киевскому времени.

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Полнолуние в Близнецы или Холодная Луна может стать периодом для завершения старых дел, а также повышенной коммуникации. Астролог Анжела Перл рассказала, что сулит нам полнолуние 15 декабря, а также что можно и нельзя делать в этот период.

Что сулит нам Холодная Луна в Близнецах?

Декабрьское полнолуние традиционно называют Холодной Луной. Так его окрестили племена Северной Америки из-за резкого падения температуры воздуха и холодного света в длинных ночах.

  1. Ясность в общении. Энергия Близнецов помогает находить нужные слова для важных разговоров. Если вы долго не решались высказаться или что-то обсудить, сейчас отличное время, чтобы поставить точки над "і".
  2. Информационные инсайты. Возможно, вы получите важные новости, найдете ответы на давние вопросы или откроете для себя новое направление, которое вдохновит.
  3. Легкость в принятии решений. Умственная активность Близнецов помогает смотреть на вещи с разных сторон. Это отличное время для оценки своих планов и выбора лучшего пути.
  4. Социальная активность. Возникает желание общаться, расширять круг знакомств, делиться мыслями и идеями. Даже если вы обычно склонны к уединению, сейчас вас может потянуть на контакт с другими.
  5. Гибкость и адаптивность. Близнецы — это знак перемен, и Холодная Луна принесет нам возможность легко перестраиваться, даже если планы неожиданно изменятся.

Это время приносит энергию перемен, активного общения, поиска новых идей и анализа прошлого. Она словно освещает наш путь к осознанию: что из накопленного опыта важно взять с собой в новый год, а от чего лучше избавиться.

Что можно делать в полнолуние:

  • делать генеральную уборку, избавляться от ненужных вещей;
  • мириться;
  • медитировать;
  • ухаживать за телом, начать похудение;
  • заниматься благотворительностью.

Чего нельзя делать в полнолуние:

  • конфликтовать, ссориться, реагировать на провокации;
  • начинать новые дела, проекты, планировать будущее;
  • заниматься тяжелым физическим трудом;
  • брать деньги в долг, оформлять кредиты;
  • покупать недвижимость, автомобили;
  • поддаваться печали и негативным мыслям;
  • употреблять алкоголь, тяжелую пищу.

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