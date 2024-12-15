Последнее Полнолуние в этом году уже сегодня: что нельзя делать

Последнее Полнолуние 2024 года состоится 15 декабря в 11:02 по киевскому времени.

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Полнолуние в Близнецы или Холодная Луна может стать периодом для завершения старых дел, а также повышенной коммуникации. Астролог Анжела Перл рассказала, что сулит нам полнолуние 15 декабря, а также что можно и нельзя делать в этот период.

Что сулит нам Холодная Луна в Близнецах?

Декабрьское полнолуние традиционно называют Холодной Луной. Так его окрестили племена Северной Америки из-за резкого падения температуры воздуха и холодного света в длинных ночах.

Ясность в общении. Энергия Близнецов помогает находить нужные слова для важных разговоров. Если вы долго не решались высказаться или что-то обсудить, сейчас отличное время, чтобы поставить точки над "і". Информационные инсайты. Возможно, вы получите важные новости, найдете ответы на давние вопросы или откроете для себя новое направление, которое вдохновит. Легкость в принятии решений. Умственная активность Близнецов помогает смотреть на вещи с разных сторон. Это отличное время для оценки своих планов и выбора лучшего пути. Социальная активность. Возникает желание общаться, расширять круг знакомств, делиться мыслями и идеями. Даже если вы обычно склонны к уединению, сейчас вас может потянуть на контакт с другими. Гибкость и адаптивность. Близнецы — это знак перемен, и Холодная Луна принесет нам возможность легко перестраиваться, даже если планы неожиданно изменятся.

Это время приносит энергию перемен, активного общения, поиска новых идей и анализа прошлого. Она словно освещает наш путь к осознанию: что из накопленного опыта важно взять с собой в новый год, а от чего лучше избавиться.

Что можно делать в полнолуние:

делать генеральную уборку, избавляться от ненужных вещей;

мириться;

медитировать;

ухаживать за телом, начать похудение;

заниматься благотворительностью.

Чего нельзя делать в полнолуние:

конфликтовать, ссориться, реагировать на провокации;

начинать новые дела, проекты, планировать будущее;

заниматься тяжелым физическим трудом;

брать деньги в долг, оформлять кредиты;

покупать недвижимость, автомобили;

поддаваться печали и негативным мыслям;

употреблять алкоголь, тяжелую пищу.

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