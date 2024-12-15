Останній повний Місяць цього року вже сьогодні: що не можна робити

Останній Повний місяць 2024 року відбудеться 15 грудня об 11:02 за київським часом.

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Повний місяць у Близнюки або Холодний Місяць може стати періодом для завершення старих справ, а також підвищеної комунікації. Астрологиня Анжела Перл розповіла, що обіцяє нам повний місяць 15 грудня, а також що можна і не можна робити в цей період.

Що обіцяє нам Холодний Місяць у Близнюках?

Грудневу повню традиційно називають Холодним Місяцем. Так його охрестили племена Північної Америки через різке падіння температури повітря і холодне світло в довгих ночах.

Ясність у спілкуванні. Енергія Близнюків допомагає знаходити потрібні слова для важливих розмов. Якщо ви довго не наважувалися висловитися або щось обговорити, зараз чудовий час, щоб поставити крапки над "і". Інформаційні інсайти. Можливо, ви отримаєте важливі новини, знайдете відповіді на давні запитання або відкриєте для себе новий напрям, який надихне. Легкість у прийнятті рішень. Розумова активність Близнюків допомагає дивитися на речі з різних боків. Це чудовий час для оцінки своїх планів і вибору найкращого шляху. Соціальна активність. Виникає бажання спілкуватися, розширювати коло знайомств, ділитися думками та ідеями. Навіть якщо ви зазвичай схильні до усамітнення, зараз вас може потягнути на контакт з іншими. Гнучкість і адаптивність. Близнюки — це знак змін, і Холодний Місяць принесе нам можливість легко перебудовуватися, навіть якщо плани несподівано зміняться.

Цей час приносить енергію змін, активного спілкування, пошуку нових ідей та аналізу минулого. Вона немов висвітлює наш шлях до усвідомлення: що з накопиченого досвіду важливо взяти з собою в новий рік, а чого краще позбутися.

Що можна робити в повний місяць:

робити генеральне прибирання, позбуватися непотрібних речей;

миритися;

медитувати;

доглядати за тілом, почати схуднення;

займатися благодійністю.

Чого не можна робити в повний місяць:

конфліктувати, сваритися, реагувати на провокації;

починати нові справи, проекти, планувати майбутнє;

займатися важкою фізичною працею;

брати гроші в борг, оформляти кредити;

купувати нерухомість, автомобілі;

піддаватися смутку й негативним думкам;

вживати алкоголь, важку їжу.

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