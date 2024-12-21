Зимнее солнцестояние 2024: как использовать этот день — советы астролога

21 декабря 2024 года, во время зимнего солнцестояния, астролог Ания Анима советует использовать этот день для глубокой трансформации и переосмысления жизненных приоритетов. Это момент, когда планетарные энергии открывают перед нами новые возможности для внутренних изменений, духовного пробуждения и постановки важных целей на будущее.

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Зимнее солнцестояние не только знаменует начало нового светового цикла, но и становится мощным моментом для личной трансформации. Астролог Ания Анима специально для Фокуса рассказала, как провести этот день, чтобы получить максимальную пользу от планетарных аспектов и настроиться на позитивные изменения в жизни.

По словам эксперта, зимнее солнцестояние — это время, когда планетарные аспекты способствуют глубоким изменениям и переосмыслению жизненных приоритетов. Этот день напоминает каждому об ответственности за свои мысли, действия и будущее.

"Солнцестояние призывает нас остановиться, пересмотреть свою жизнь и подготовиться к новому световому циклу. Это момент, когда нужно быть сознательными и открытыми к изменениям", — добавила астролог.

Как провести этот день?

Астролог Ания Анима советует 21 декабря в день зимнего солнцестояния:

Спланировать новый год. Создайте список целей и мечтаний, сосредоточьтесь на том, что действительно важно. Духовные практики. Выделите время на медитацию, молитву или практику благодарности. Это поможет настроиться на гармонию. Заботьтесь о близких. Проведите время с семьёй или друзьями, проявите заботу и любовь. Сосредоточьтесь на здоровье. Прогулка, йога или здоровый обед — всё это поможет поддержать гармонию между телом и духом. Рефлексируйте. Запишите мысли и уроки, полученные в 2024 году. Поблагодарите себя за достижения и ошибки, ведь они являются источником роста. Наведите порядок в доме. Чистота пространства способствует гармонии в мыслях.

"Этот день является возможностью не только для отдыха, но и для трансформации. Используйте энергии солнцестояния для переосмысления своего пути и создания фундамента для будущего", — подытожила астролог.

Напомним, ранее мы писали, что астролог предостерегла быть осторожными 20 декабря - что не так с этим днем?

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