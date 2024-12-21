Зимове сонцестояння 2024: як використати цей день — поради астрологині

21 грудня 2024 року, під час зимового сонцестояння, астрологиня Анія Аніма радить використати цей день для глибокої трансформації та переосмислення життєвих пріоритетів. Це момент, коли планетарні енергії відкривають перед нами нові можливості для внутрішніх змін, духовного пробудження та постановки важливих цілей на майбутнє.

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Зимове сонцестояння не лише знаменує початок нового світлового циклу, але й стає потужним моментом для особистої трансформації. Астрологиня Анія Аніма спеціально для Фокусу розповіла, як провести цей день, щоб отримати максимальну користь від планетарних аспектів і налаштуватися на позитивні зміни у житті.

За словами експертки, зимове сонцестояння — це час, коли планетарні аспекти сприяють глибоким змінам і переосмисленню життєвих пріоритетів. Цей день нагадує кожному про відповідальність за свої думки, дії та майбутнє.

"Сонцестояння закликає нас зупинитися, переглянути своє життя та підготуватися до нового світлового циклу. Це момент, коли потрібно бути свідомими й відкритими до змін", — додала астрологиня.

Як провести цей день?

Астрологиня Анія Аніма радить 21 грудня у день зимового сонцестояння:

Спланувати новий рік. Створіть список цілей і мрій, зосередьтеся на тому, що дійсно важливо. Духовні практики. Виділіть час на медитацію, молитву або практику подяки. Це допоможе налаштуватися на гармонію. Піклуйтеся про близьких. Проведіть час із родиною чи друзями, проявіть турботу та любов. Зосередьтеся на здоров’ї. Прогулянка, йога чи здоровий обід — все це допоможе підтримати гармонію між тілом і духом. Рефлексуйте. Запишіть думки та уроки, отримані у 2024 році. Подякуйте собі за досягнення й помилки, адже вони є джерелом зростання. Наведіть порядок у домі. Чистота простору сприяє гармонії у думках.

"Цей день є нагодою не лише для відпочинку, а й для трансформації. Використовуйте енергії сонцестояння для переосмислення свого шляху та створення фундаменту для майбутнього", — підсумувала астрологиня.

Нагадаємо, раніше ми писали, що астрологиня застерегла бути обережними 20 грудня — що не так з цим днем?

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