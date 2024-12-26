Встречайте 2025 год в правильных цветах: советы от мольфара Макса Гордеева

Мольфар Макс Гордеев поделился советами относительно цветов, в которых стоит встречать 2025 год, который будет проходить под покровительством Зеленой Деревянной Змеи. По его словам, правильный выбор цветов поможет привлечь удачу, стабильность и гармонию в новом году.

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Участник шоу "Битва экстрасенсов", украинский мольфар Макс Гордеев рассказал, как правильно выбрать цвета для встречи 2025 года, под покровительством Зеленой Деревянной Змеи. Что же все-таки выбрать он рассказал у себя на странице в Инстаграм.

По словам мольфара, есть несколько цветов, которые помогут привлечь удачу и гармонию в следующем году.

Зеленый цвет — один из самых благоприятных в этом году, ведь он символизирует жизненную силу, мудрость и гармонию. Как объясняет Макс Гордеев, зеленый помогает находить баланс в жизни и способствует энергетическому восстановлению.

Коричневый — цвет стабильности и надежности, связанный с богатством и безопасностью. По словам мольфара, этот цвет будет идеальным выбором для того, чтобы укрепить финансовую ситуацию и защитить домашний уют.

Серебряный — символ ясности ума и мудрости. Как утверждает Макс Гордеев, серебряный цвет ассоциируется с процветанием, достатком и расцветом, что является идеальным для привлечения успеха в новом году.

Поэтому, как объясняет мольфар, если хотите удовлетворить зеленый цвет года змеи, не забывайте выбирать эти цвета для праздничного наряда и декора.

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