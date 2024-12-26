Зустрічайте 2025 рік у правильних кольорах: поради від мольфара Макса Гордєєва

Мольфар Макс Гордєєв поділився порадами щодо кольорів, у яких варто зустрічати 2025 рік, що проходитиме під заступництвом Зеленої Дерев'яної Змії. За його словами, правильний вибір кольорів допоможе привернути удачу, стабільність і гармонію в новому році.

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Учасник шоу "Битва екстрасенсів", український мольфар Макс Гордєєв розповів, як правильно вибрати кольори для зустрічі 2025 року, під покровительством Зеленої Дерев'яної Змії. Що ж все-таки обрати він розповів у себе на сторінці в інстаграмі.

За словами мольфара, є кілька кольорів, які допоможуть привернути удачу та гармонію в наступному році.

Зелений колір — один із найсприятливіших цього року, адже він символізує життєву силу, мудрість і гармонію. Як пояснює Макс Гордєєв, зелений допомагає знаходити баланс у житті та сприяє енергетичному відновленню.

Коричневий — колір стабільності та надійності, що пов'язаний із багатством і безпекою. За словами мольфара, цей колір буде ідеальним вибором для того, щоб зміцнити фінансову ситуацію і захистити домашній затишок.

Срібний — символ ясності розуму та мудрості. Як переконує Макс Гордєєв, срібний колір асоціюється з процвітанням, достатком і розквітом, що є ідеальним для залучення успіху у новому році.

Тож, як пояснює мольфар, якщо хочете задовольнити зелений колір року Змії, не забувайте обирати ці кольори для святкового вбрання та декору.

Нагадаємо, раніше ми писали, що подарувати на Новий рік 2025: топ-10 гаджетів для дорослих і дітей.

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