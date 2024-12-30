Цвета и символы новогодней ночи 2025: что выбрать для этого дня — советы от астролога

Новогодняя ночь — это время магии, когда цвета и символы могут стать вашим талисманом на весь следующий год. Астролог Татьяна Михайленко рассказала, какие цвета принесут удачу в 2025-м, а от каких стоит отказаться, чтобы избежать напряжения.

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Новогодняя ночь — это время магии, радости и предчувствия чуда. Астролог Татьяна Михайленко уверена, что именно цвета и символы, которые будут сопровождать нас в этот магический момент, способны повлиять на энергию следующего года. Она рассказала, какие оттенки принесут счастье и удачу в 2025 году, а каких стоит избегать.

Главные цвета новогодней ночи

Как отмечает астролог, самыми благоприятными цветами для праздничного наряда будут:

Синий — цвет гармонии, стабильности и уверенности.

Голубой — символ легкости, свободы и вдохновения.

Фиолетовый — цвет трансформации и внутренней силы.

Если эти цвета вам не нравятся, Татьяна Михайленко рекомендует обратить внимание на белый — символ новых начинаний и чистоты. Также можно добавить серебряные акценты, которые отражают энергию года.

Каких цветов избегать

Астролог предостерегает от использования таких цветов:

Красный и его оттенки — могут провоцировать напряжение из-за влияния энергии Марса.

Зеленый и коричневый — пока неактуальны для этого периода, хотя зеленый станет важным ближе к Китайскому Новому году, который наступит 29 января 2025 года.

"Красные, огненные цвета и импульсивные оттенки могут вызвать дисбаланс и напряжение," — пояснила Татьяна Михайленко.

Наряды и украшения

Как объясняет астролог, одежда в эту ночь может быть блестящей, футуристической или даже экстравагантной. Из украшений идеально подойдут: серебро и металлические оттенки, камни-талисманы: аметист, лазурит, бирюза, лунный камень, гематит.

По словам эксперта, эти элементы усилят энергию и принесут удачу в следующем году.

Цвета и энергии для особых моментов

Как отмечает Татьяна Михайленко, именно в новогоднюю ночь важно зарядить себя правильной энергией через цвета. Однако эти рекомендации касаются только ночи 31 декабря.

"Зеленый, о котором сейчас активно говорят в социальных сетях, станет актуальным только с 29 января, когда начнется Китайский Новый год — Год Змеи," — подчеркивает астролог.

Совет от астролога

Астролог объяснила, когда часы пробьют полночь, будьте благодарны прошлому году, загадайте желание, откройте свое сердце для позитивных изменений. Выбирайте цвета и символы, которые добавляют гармонии, радости и вдохновения.

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